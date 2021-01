おひとり様で “すみっコ” !?　ソロプレイモード付カードゲーム

スロウカープより、サンエックスの人気キャラ「すみっコぐらし」のおひとり様プレイモードがあるカードゲームが登場する。



今度の「すみっコぐらし」のカードゲームはひとりで楽しめる ”ソロプレイモード” 搭載!

『すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~』は、昨年発売されてからひとりでも遊べる珍しいカードゲームと話題になっているアイテムで、カードゲーム「すみっコぐらし あつめよう!すみっコちっぷ」からの第2弾となっている。



ゲームの内容は、簡単な足し算と引き算のルールに従ってキャラクターが描かれた数字カードを三角形のテント状に並べていき、最終的に7段のカードの山が出来たらクリアとなる。

皆で協力し合いながらテントを作っていく【協力プレイモード】では、お助けカードの「かわうそカード」を使ってテントの完成を目指す。

誰が最後までテント作りができるかを目指す【対戦プレイモード】、そしてこのゲームの特徴でもあり、テーマのストーリーでソロキャンプに出掛けた ”ぺんぎん?” のように、ひとりでじっくりテント作りを目指す【ソロプレイモード】の3つのモードで楽しめるようになっている。



価格は1800円+税、Amazonや全国のカードゲームショップなどでご購入いただける。



今しばらくはひとりで楽しみ、みんなで遊べる環境になったら、誰が一番かを競ったり、協力してテント作りを目指したりと、様々なスタイルで楽しめるこのカードゲームでのんびり遊んでみよう!



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.