歴代『ゴジラ』映画ポスター[アートパネル]豪華ラインナップ!!

サンスター文具より、『ゴジラ』の歴代映画ポスターを使用したアートパネル第二弾の予約受付が、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて開始された。今度は『ゴジラVSビオランテ』など豪華8作品がラインナップ!



本商品は「ゴジラ」の歴代映画ポスターを、キャンバス生地に描いた『アートパネル第二弾(全8種)』。

第二弾では昭和に公開された3作品と、平成に公開された5作品のポスターデザインをご用意。

キャンバス生地と天然木を使用したアートな質感にこだわった本格仕様となっており、軽量タイプなため、はがせる両面テープなどを用いて壁を傷つけずに取り付けることも可能だ。

壁に飾るも良し、テーブルの上に立てるも良し。手軽にオシャレで上質なアート空間を演出する注目のインテリアアイテムとなるだろう。



価格は各4950円(税込/送料・手数料別途)、商品サイズは約W242×H333×D20mm。

気になるラインナップは、

『怪獣総進撃』(1968)

『ゴジラ対ヘドラ』(1971)

『ゴジラ対メカゴジラ』(1974)

『ゴジラVSビオランテ』(1989)

『ゴジラVSキングギドラ』(1991)

『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』(2000)

『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』(2001)

『ゴジラ FINAL WARS』(2004)

の全8種となっている。



予約期間は2020年12月24日(木)13:00より、準備数に達し次第終了となる。

商品のお届けは2021年4月を予定している。



>>>全8種のアートパネルをすべて見る



TM & (C) TOHO CO., LTD.