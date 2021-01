凛として時雨、本広克行監督が手がける最新MVプレミア公開

凛として時雨が、2021年1月20日にリリースするシングル『Perfake Perfect』のMVを、2021年1月19日24:00にYouTubeでプレミア公開する。



「Perfake Perfect」は「舞台 PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice 2」の主題歌として書き下ろされた楽曲。本広克行が手掛けるMVでは、全編において舞台のセットとプロジェクションマッピングが使用され、凛として時雨のメンバーがホログラムで登場するなど、昨年11~12月に行われた舞台のストーリーを彷彿とさせる内容となっている。



関連記事:TK from 凛として時雨、今年初有観客ライブで見せた狂気と色気



また、公開に際して、本広克行総監督、及び彼とタッグを組み監督を手掛けた山口淳太、TKよりコメントが到着した。



・本広克行コメント

凛として時雨と「PSYCHO-PASS サイコパス」の世界観はとても相性が良くMVの依頼があって一瞬でイメージしたのが、劇中使用した誰もいないセットでメンバーが演奏していて、そこには居るようで存在しない虚像をホログラムとして登場する映像でした。撮影の時に上演中だった舞台【 Virtue and Vice 2 】セットと楽曲【 Perfake Perfect 】の両方が抜群のタイミングで合わさったMVになっています。

演出 本広克行



・山口淳太コメント

映像作品において ”音”は、すごく大事な要素です。その音が、素晴らしい”音楽”になったとき、”画”を見劣りしないものに仕上げるのは非常に難しく、MVの奥深さだと思います。「Perfake Perfect」のMVは、CGを最小限にして、舞台セットとマッピングを実際に撮影し、演奏シーンと合わせることで、実像と虚像の境がわからなくなる作品を目指しました。見終わったとき、貴方の色相は濁ってしまうかもしれません。

山口淳太



・TKコメント

アニメで描かれていた世界は「舞台 PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice 2」で現実の舞台として表現され、それを更に音楽と融合させてMVを作ると言う試みでした。実現予定だったことが日に日に少なくなっていく中で何かを断たれた時に何を生み出せるか、という思考が覚醒する瞬間をお二人は楽しんでいる様にも見えました。おもちゃ箱の様な本広監督の脳内を山口監督が具現化するすべての時間がクリエイティブでワクワクしました。人生初のカメラを使ったオンラインミーティングをしたのですが、僕の色相が濁っているからなのか、最後まで僕の画面だけが真っ暗でした。完璧な偽物は僕なのかもしれません。

TK(凛として時雨)





<リリース情報>







凛として時雨

『Perfake Perfcet』



発売日:2021年1月20日(水)

各音楽配信サイトはこちら:https://smar.lnk.to/554B4c

MVプレミアム公開URL(1月20日0時より):https://youtu.be/sCyhtxoNoRc



通常盤【CDのみ】

価格:1100円(税抜)

初回生産限定盤【CD+Blu-ray】

価格:5000円(税込)

=CD収録曲=

1. Perfake Perfect

2. Perfake Perfect Insturumental

3. Perfake Perfect inspired by PSYCHO-PASS Virtue and Vice 2



=Blu-ray収録曲=

1. Sadistic Summer

2. テレキャスターの真実

3. CRAZY感情STYLE

4. トルネードG

5. O.F.T

6. Acoustic

7. ターボチャージャーON

8. Telecastic fake show

9. DISCO FLIGHT

10. 想像のSecurity

11. 鮮やかな殺人

12. TK in the 夕景

13. 傍観

14. abnormalize(From Rehearsal Shoot)



<ライブ情報>



凛として時雨

「Perfake Perfect Tour 2021」



2021年1月19日(火)神奈川県・KT Zepp Yokohama

2021年1月28日(木)大阪府・Zepp Osaka Bayside

2021年2月1日(月)東京都・Zepp Haneda

2021年2月6日(土)愛知県・Zepp Nagoya

2021年2月10日(水)福岡県・Zepp Fukuoka



凛として時雨 Official Site:http://www.sigure.jp/