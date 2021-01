コロナ感染…救われたのは“友達からの連絡”「受け止めてくれる人がいる」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月18日(月)の放送では、当番組の2代目校長である“とーやまおじさん”が、臨時教頭として登場。昨年11月に、新型コロナウイルスに感染した際の自宅での過ごし方や思いを振り返りました。この日、パーソナリティのさかた校長はリモートで出演。こもり教頭の新型コロナウイルス感染と、お休みを伝えました。さかた校長:こもり教頭が15日(金)に新型コロナウイルスに感染していることが発表されました。今も平熱を保っていて体調を崩すなどの症状も出ていないということだけど、回復するまで番組への出演はお休みとなります。俺は濃厚接触者ではないんだけど、大事をとって謎の小部屋からリモートで授業をしています。俺も連絡を取ったんだけど、体調は本当に大丈夫と言っていたから、生徒のみんなはひとまず安心してほしいなと思うけれども……こもり教頭は、聴いているんだろうか? 学校掲示板には、教頭を心配する声がたくさん届いています。教頭も掲示板でみんなからエールをもらって「すげぇ嬉しい!」って言ってたし、俺もすげぇ嬉しいんだよね。1人じゃないんだな、みんなで一緒にやっているんだなって気がして、本当に嬉しかったです。◇とーやまおじさん(臨時教頭)が伝えるコロナさかた校長:こもり教頭は、症状もなく自宅で療養中ということなんですけど。とーやまおじさんも、自宅で療養されたんですよね? 最初は症状ってどんな感じだったんですか?とーやま臨時教頭:「風邪ひいた感じだな……」という症状ですね。でもご時世的に危ないかもしれないなと思って熱を測ってみたら、最初は微熱で……37度2分くらいとか。それで、その日やろうとしていたことは一旦無しにして、次の日に検査を受けたのかな?さかた校長:はい。とーやま臨時教頭:で、次の日に熱は一回38度1分くらいかな……そのくらい出たけど、夜にはまた微熱になって。そこからはずっと平熱でした。ちょっと咳が出たりとかはあったかな。でも今は、全然大丈夫です。さかた校長:熱が上がったときの症状は、風邪みたいな感じなんですか?とーやま臨時教頭:そうだね。咳が出て喉が痛くなった感じかな。さかた校長:そこから回復して普通の状態に戻るには、どのくらいかかったんですか?とーやま臨時教頭:俺の場合は、普通の状態には2日、3日で戻ったから……いわゆる“軽症”という部類だね。ホテルや病院に行くこともなく、ずっと自宅で(療養していました)。ただ発熱があったから、保健所からの指示で、熱があった日から10日間かな? 外には出ずに……という生活でした。さかた校長:じゃあ体調は戻ったけど、そこから7日間くらいは療養していたんですね。とーやま臨時教頭:そうよ。さかた校長:一歩も外に出られない状態で、どうされていたんですか?とーやま臨時教頭:食事はUber Eatsを人生で初めて頼んだけど……あれ、すごいね! 自転車で運んで来てくれるんだけど、その人が今どこを走っているかもわかるんだね。10代のみんなは、そんなに頼んだことがないかもしれないけど……。そんな驚きがあったりとか。さかた校長:うん。とーやま臨時教頭:あとは……これはこもり教頭もそうかもしれないけど、気持ちの問題だね。メンタル。さかた校長:そうですね。とーやま臨時教頭:たぶん、こもり教頭も責任感が強いから、「人に迷惑をかけてしまったなぁ」って思っているはずだし……でも本当はそんなことないじゃん。(マスクを二重にするなど)しっかり予防もしていたわけだし。さかた校長:そうですね。やっぱり、気持ちの面のほうがしんどかったですか?とーやま臨時教頭:そうだね。俺も「いろいろ迷惑をかけちゃったなぁ」とか……コロナのニュースを、あまり見たくなくなっちゃったりとかね。さかた校長:あ~……。とーやま臨時教頭:俺は気持ちが強いほうだと思っていたけど、「割とやられてんなぁ」と思ったね。さかた校長:うん。とーやま臨時教頭:でもそんなときに、いろんな人が連絡をくれたんだけど……SCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)のみなさんや、ゲストで来られたアーティスト講師の方とかが電話をくれたりして。それが俺はめちゃくちゃ嬉しかったんだよね。あの……人とずっと話せないから。さかた校長:うん。とーやま臨時教頭:話すってすごい大事なんだな、というのはめちゃくちゃ感じた。話せること自体も嬉しかったし、受け止めてくれる人がいるというのもわかることができたから。さかた校長:はい。とーやま臨時教頭:今は、若い子たち(の感染)も多くなってきてるじゃん。10代の子たちもいつそういうことになるかわからないし、友達がなることだってあるわけじゃん。そういうときに、どんな声のかけ方をしたらいいんだろう? どういうLINEを送ったらいいんだろう? ってすごく考えると思うんだよね。変に傷つけちゃいけないな……とか。さかた校長:そうですね。とーやま臨時教頭:でも俺がもらった言葉で、ひとつも嫌な気持ちになるものはなかったわけ。本当に心配しているような言葉でも、「次、会ったときに絶対近寄んなよ!」みたいなからかいの感じが入った言葉でもめちゃくちゃ嬉しかったし。「うるせーな!」ってこっちも言い返したりしてね。さかた校長:うん。とーやま臨時教頭:だから、もし友達が感染しても腫れ物扱いとかはせずに、ちゃんと声をかけてあげて……というのは、すごい思ったかな。さかた校長:はい。もし周りにかかってしまった人がいたら、迷わずに言葉をかけてあげてほしいですね。とーやま臨時教頭:そうだね。声をかけてもらうだけで、めちゃくちゃ気持ちが楽になるからね。あとは、好きな音楽を聴いている時間、好きなお笑いを見ている時間にも助けられたな。こういうことも大切なんだな、って改めて思ったね。とーやま臨時教頭は、1月19日(火)の生放送パートにも登場予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/