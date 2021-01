阪口珠美、早川聖来センター・乃木坂46がアンダー＆４期生の新曲MVを一挙公開

乃木坂46 26thシングル『僕は僕を好きになる』(1月27日発売)の、初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤Type-Bに収録されるアンダー・メンバー曲『口ほどにもないKISS』と、Type-Dに収録される4期生曲『Out of the blue』のMusic Videoが、1月19日に一挙公開スタートとなった。



【写真】アンダー曲と4期生曲のMVシーンが公開【16点】



アンダー・メンバー曲『口ほどにもないKISS』のMusic Videoは、昨年10月上旬に、山梨県河口湖界隈で撮影された。



センターを務めるのは阪口珠美。お屋敷を舞台に、駆け落ちする者が現れお屋敷が大混乱に至るというストーリー。



「探偵」「警察官」「料理人」などの設定があり、その設定上のシチュエーションで演じながら物語が進行。そのドタバタ感含め、明るさや楽しさが一つのテーマとなっている。



また撮影日が、阪口珠美と渡辺みり愛の誕生日が近かった事で、撮影現場にてサプライズのお祝いが行なわれたというエピソードも。



監督は、映画監督の頃安祐良。乃木坂46では、桜井玲香のソロ曲『時々 思い出してください』のMusic Videoをはじめ、多くの個人PVなどを手掛けている。



そして4期生曲『Out of the blue』のMusic Videoは、昨年10月上旬に静岡県伊豆にて撮影された。



Music Videoの撮影前夜に、宿泊先でメンバー同士の枕投げが始まってしまった!? というストーリー。センターを務める早川聖来ら何人かは本気で枕投げをやった結果、翌日肩が筋肉痛になったという。



監督は、映像ディレクターのN2B。Creepy nuts『かつて天才だった俺たちへ』でMTV VMAJ 2020 の最優秀ヒップホップビデオ賞を受賞している実力派。乃木坂46のMusic Videoを初めて手掛けた所にも注目だ。



『口ほどにもないKISS』





『Out of the blue』