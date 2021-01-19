◆ 今季も注目は佐々木に！？
ロッテは19日、2020年の石垣島キャンプの一軍メンバーを発表した。
すでに発表されていた昨季のドラ1・佐々木朗希投手に加えて、今季のドラ1・鈴木昭汰投手（法政大）も一軍メンバー入り。新人では鈴木以外にも、河村説人投手（星槎道都大）、小川龍成選手（國學院大）の大卒組がメンバー入りを果たした。
その一方で、井上晴哉選手や荻野貴司選手、角中勝也選手、福田秀平選手といった30代の主力野手陣はメンバーから外れている。新加入選手では、BCリーグ・富山から育成選手として獲得した外野手のサンディ・サントス（26）が選ばれた。石垣島では12日までキャンプを行い、打ち上げ後、那覇に移動する。
◆ 一軍メンバー＜石垣島／沖縄県＞
日程：2月1日（月）〜12日（金）
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（20名）
11 佐々木千隼
12 石川 歩
15 美馬 学
17 佐々木朗希
18 二木康太
19 唐川侑己
20 東條大樹
24 東妻勇輔
27 山本大貴
35 鈴木昭汰 △
37 小野 郁
43 小島和哉
46 岩下大輝
48 中村稔弥
52 益田直也
58 河村説人 △
60 横山陸人
65 古谷拓郎
69 土居豪人
120 本前郁也
▼ 捕手（4名）
22 田村龍弘
32 佐藤都志也
39 吉田裕太
99 柿沼友哉
▼ 内野手（7名）
4 藤岡裕大
5 安田尚憲
8 中村奨吾
40 福田光輝
50 松田 進
57 小川龍成 △
67 茶谷健太
▼ 外野手（8名）
2 藤原恭大
10 加藤翔平
25 岡 大海
31 菅野剛士
38 高部瑛斗
51 山口航輝
63 和田康士朗
■ サントス ☆
※休養日・・・2月5日（金）、10日（水）
◆ 今季も注目は佐々木に！？