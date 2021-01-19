◆ 今季も注目は佐々木に！？



ロッテは19日、2020年の石垣島キャンプの一軍メンバーを発表した。



すでに発表されていた昨季のドラ1・佐々木朗希投手に加えて、今季のドラ1・鈴木昭汰投手（法政大）も一軍メンバー入り。新人では鈴木以外にも、河村説人投手（星槎道都大）、小川龍成選手（國學院大）の大卒組がメンバー入りを果たした。



その一方で、井上晴哉選手や荻野貴司選手、角中勝也選手、福田秀平選手といった30代の主力野手陣はメンバーから外れている。新加入選手では、BCリーグ・富山から育成選手として獲得した外野手のサンディ・サントス（26）が選ばれた。石垣島では12日までキャンプを行い、打ち上げ後、那覇に移動する。





◆ 一軍メンバー＜石垣島／沖縄県＞

日程：2月1日（月）〜12日（金）

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（20名）

11 佐々木千隼

12 石川 歩

15 美馬 学

17 佐々木朗希

18 二木康太

19 唐川侑己

20 東條大樹

24 東妻勇輔

27 山本大貴

35 鈴木昭汰 △

37 小野 郁

43 小島和哉

46 岩下大輝

48 中村稔弥

52 益田直也

58 河村説人 △

60 横山陸人

65 古谷拓郎

69 土居豪人

120 本前郁也



▼ 捕手（4名）

22 田村龍弘

32 佐藤都志也

39 吉田裕太

99 柿沼友哉



▼ 内野手（7名）

4 藤岡裕大

5 安田尚憲

8 中村奨吾

40 福田光輝

50 松田 進

57 小川龍成 △

67 茶谷健太



▼ 外野手（8名）

2 藤原恭大

10 加藤翔平

25 岡 大海

31 菅野剛士

38 高部瑛斗

51 山口航輝

63 和田康士朗

■ サントス ☆



※休養日・・・2月5日（金）、10日（水）