◆ 新人4選手が一軍スタート
楽天は19日、2月1日から行う春季キャンプのメンバーを発表した。
ルーキではドラフト1位左腕の早川隆久投手（早稲田大）、ドラフト２位・高田孝一投手（法政大）とドラフト３位の藤井聖投手（ENEOS）、ドラフト4位・内間拓馬投手（亜細亜大）といった、大学・社会人出身の即戦力候補4投手が一軍に振り分けられた。
各球団が対応に追われている外国人選手に関しては、ブセニッツ、宋家豪、王彦程の3投手が2月6日からの合流予定。その一方で、新外国人選手となるディクソン、カスティーヨ、コンリーの3選手に関しては来日時期が未定となっている。
今回発表された一二軍のメンバーは以下の通り。
◆ 一軍メンバー［金武町ベースボールスタジアム］
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（24人）
1 松井裕樹
11 岸孝之
13 森原康平
14 則本昂大
16 涌井秀章
21 早川隆久 △
22 牧田和久
28 酒居知史
29 高田孝一 △
30 池田隆英
32 ブセニッツ
39 引地秀一郎
40 内間拓馬 △
41 釜田佳直
47 藤井 聖 △
52 津留﨑大成
53 髙田萌生
57 瀧中瞭太
58 辛島 航
59 菅原 秀
62 西口直人
68 寺岡寛治
72 池田駿
150 渡邊佑樹
▼ 捕手（4人）
2 太田光
55 田中貴也
67 下妻貴寛
70 石原 彪
▼ 内野手（8人）
0 小深田大翔
3 浅村栄斗
5 茂木栄五郎
7 鈴木大地
24 黒川史陽
33 銀次
48 渡邊佳明
66 村林一輝
▼ 外野手（6人）
8 辰己涼介
25 田中和基
35 島内宏明
50 武藤敦貴
51 小郷裕哉
54 和田 恋
◆ 二軍メンバー［具志川野球場］
☆＝新加入
△＝新人
▼ 投手（22人）
17 塩見貴洋
19 藤平尚真
20 安樂智大
23 弓削隼人
31 福井優也
43 宋 家豪
49 福森耀真
56 鈴木翔天
60 石橋良太
61 佐藤智輝
64 福山博之
69 内 星龍 △
016 森 雄大
017 王 彦程 ☆
135 清宮虎多朗
136 則本佳樹
138 小峯新陸
152 石田 駿 △
▼ 捕手（4人）
44 足立祐一
65 堀内謙伍
78 水上 桂
137 江川侑斗
▼ 内野手（7人）
6 藤田一也
34 山﨑剛
36 内田靖人
63 入江大樹 △
008 吉持亮汰
140 山﨑真彰
141 澤野聖悠
▼ 外野手（4人）
4 オコエ瑠偉
27 岡島豪郎
38 岩見雅紀
46 下水流昂
◆ 新人4選手が一軍スタート