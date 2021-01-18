◆ 新人4選手が一軍スタート



楽天は19日、2月1日から行う春季キャンプのメンバーを発表した。



ルーキではドラフト1位左腕の早川隆久投手（早稲田大）、ドラフト２位・高田孝一投手（法政大）とドラフト３位の藤井聖投手（ENEOS）、ドラフト4位・内間拓馬投手（亜細亜大）といった、大学・社会人出身の即戦力候補4投手が一軍に振り分けられた。



各球団が対応に追われている外国人選手に関しては、ブセニッツ、宋家豪、王彦程の3投手が2月6日からの合流予定。その一方で、新外国人選手となるディクソン、カスティーヨ、コンリーの3選手に関しては来日時期が未定となっている。



今回発表された一二軍のメンバーは以下の通り。







◆ 一軍メンバー［金武町ベースボールスタジアム］

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（24人）

1 松井裕樹

11 岸孝之

13 森原康平

14 則本昂大

16 涌井秀章

21 早川隆久 △

22 牧田和久

28 酒居知史

29 高田孝一 △

30 池田隆英

32 ブセニッツ

39 引地秀一郎

40 内間拓馬 △

41 釜田佳直

47 藤井 聖 △

52 津留﨑大成

53 髙田萌生

57 瀧中瞭太

58 辛島 航

59 菅原 秀

62 西口直人

68 寺岡寛治

72 池田駿

150 渡邊佑樹



▼ 捕手（4人）

2 太田光

55 田中貴也

67 下妻貴寛

70 石原 彪



▼ 内野手（8人）

0 小深田大翔

3 浅村栄斗

5 茂木栄五郎

7 鈴木大地

24 黒川史陽

33 銀次

48 渡邊佳明

66 村林一輝



▼ 外野手（6人）

8 辰己涼介

25 田中和基

35 島内宏明

50 武藤敦貴

51 小郷裕哉

54 和田 恋





◆ 二軍メンバー［具志川野球場］

☆＝新加入

△＝新人



▼ 投手（22人）

17 塩見貴洋

19 藤平尚真

20 安樂智大

23 弓削隼人

31 福井優也

43 宋 家豪

49 福森耀真

56 鈴木翔天

60 石橋良太

61 佐藤智輝

64 福山博之

69 内 星龍 △

016 森 雄大

017 王 彦程 ☆

135 清宮虎多朗

136 則本佳樹

138 小峯新陸

152 石田 駿 △



▼ 捕手（4人）

44 足立祐一

65 堀内謙伍

78 水上 桂

137 江川侑斗



▼ 内野手（7人）

6 藤田一也

34 山﨑剛

36 内田靖人

63 入江大樹 △

008 吉持亮汰

140 山﨑真彰

141 澤野聖悠



▼ 外野手（4人）

4 オコエ瑠偉

27 岡島豪郎

38 岩見雅紀

46 下水流昂

