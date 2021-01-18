読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜90〜99番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）













90

長嶋茂雄

（1975～80）

堀田徹

（1983）

黒沢修

（1984～86）

竹下浩二

（1987～88）

磯貝公伸

（1989～90）

内田大孝

（1991～93）

西本聖

（1994）

河村健一郎

（1995）

水沢薫

（1996～99、2006）

倉俣徹

（2001～04）

深町亮介

（2007～08）

歌藤達夫

（2009）

河本育之

（2010～11）

福元淳史

（2012）

岸敬祐

（2012～13）

田口麗斗

（2014～18）

ジョン・ターニー

（2019）

後藤孝志

（2020）



91

山口富夫

（1980～88）

樽見金典

（1989）

大内貴志

（1990～94）

佐野元国

（1995）

阿部茂樹

（1996～97）

田中健太郎

（1998～2002）

横川雄介

（2003～05）

ジョージ・アリアス

（2006）

ウィルフィン・オビスポ

（2007、2008～10）

山本和作

（2011～12）

奥村展征

（2014）

堂上剛裕

（2015）

中川皓太

（2016～17）

與那原大剛

（2018）

穴吹育大

（2019）

井上温大

（2020～）



92

上辻修

（1980）

小川清一

（1981）

杉田久雄

（1982～85）

鈴木弘規

（1986～88）

高梨芳昌

（1989～91）

木戸美摸

（1992）

村田善則

（1993～95）

宇野雅美

（1997～98）

橋本清

（1999～2000）

川本大輔

（2001～04）

木村正太

（2005～09）

野村克則

（2010～13）

平良拳太郎

（2014～16）

篠原慎平

（2017）

サムエル・アダメス

（2018～19）

沼田翔平

（2020～）



93

柚木秀夫

（1980～88）

石毛博史

（1989～90）

原正俊

（1991～92）

ミッキー・ブラントリー

（1993）

仁村薫

（1995）

佐藤裕幸

（1996～97）

吉村将生

（1998～2001）

小野剛

（2002）

マット・ランデル

（2003～04）

東野俊

（2005～08）

笠原将生

（2009～2012）

辻東倫

（2013）

土田瑞起

（2014）

アレックス・カステヤーノス

（2015）

巽大介

（2016～17）

湯浅大

（2018～20）



94

黒田真治

（1980～85）

小原秀天

（1988～89）

大野和哉

（1990～94）

斉藤宜之

（1995）

安原政俊

（1999～2002）

伊藤博

（2003～04）

木樽正明

（2007）

ジェレミー・ゴンザレス（GG）

（2007）

中井大介

（2008）

橋本到

（2009～10）

小山雄輝

（2011～12）

エクトル・メンドーサ

（2014～16）

河野元貴

（2017～18）

加藤脩平

（2019～20）



95

江田幸一

（1980）

橋口敏英

（1983）

北野明仁

（1984～88）

伏島良平

（1989～96）

野村貴仁（空生）

（1998～2001）

十川雄二

（2002～06）

宮本英治

（2007）

竹嶋祐貴

（2008～09）

星野真澄

（2010～11）

河野元貴

（2012～13）

金伏ウーゴ

（2016）

鬼屋敷正人

（2017）

クリストファー・クリソストモ・メルセデス

（2018）

堀岡隼人

（2019～）



96

有田二三男

（1980～84）

松本基淳

（1985～86）

小俣進

（1987～88）

日高博之

（1989～90）

河埜和正

（1992～95）

小林聡

（1996～99）

條辺剛

（2000）

林昌範

（2002～03）

佐藤弘祐

（2004～06）

伊集院峰弘

（2007～09）

リン・イーハウ

（2010～13）

長谷川潤

（2016～17）

ホルヘ・マルティネス

（2018～19）

ナティーノ・ディプラン

（2020～）



97

平田英之

（1982～85）

呂明賜

（1988）

前田隆

（1989～91）

羽根川竜

（1992～96）

佐伯勉

（1998）

酒井純也

（1999～2001）

プライアン・コーリー

（2004）

ジャン・チェンミン

（2005～06）

伊藤博

（2007～09）

ファン・ツーロン

（2010～11）

田畑一也

（2012～13）

白坂契

（2014～15）

伊藤博

（2016）

廖任磊

（2017～18）

ルビー・デラロサ

（2019）

伊藤海斗

（2020～）



98

中村昭

（1983～90、1992）

秋葉直樹

（1991）

山本幸司

（1993～2005）

内田強

（2006）

玉木重雄

（2007～10）

辻内崇伸

（2011～13）

内藤重人

（2014～15）

ジョン・ターニー

（2016）

増田大輝

（2017～18）

エスタミー・ウレーニャ

（2020～）



99

所憲佐

（1980）

稲垣秀次

（1983～89）

出口幸夫

（1990）

米倉忠信

（1992～2001）

高橋信夫

（2002～06）

内藤重人

（2007）

山口鉄也

（2007）

隠善智也

（2008）

藤井秀悟

（2010～11）

大立恭平

（2012）

阿南徹

（2013～16）

青山誠

（2017～18）

山下航汰

（2019～20）



































