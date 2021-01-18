読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜90〜99番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
90
長嶋茂雄
（1975～80）
堀田徹
（1983）
黒沢修
（1984～86）
竹下浩二
（1987～88）
磯貝公伸
（1989～90）
内田大孝
（1991～93）
西本聖
（1994）
河村健一郎
（1995）
水沢薫
（1996～99、2006）
倉俣徹
（2001～04）
深町亮介
（2007～08）
歌藤達夫
（2009）
河本育之
（2010～11）
福元淳史
（2012）
岸敬祐
（2012～13）
田口麗斗
（2014～18）
ジョン・ターニー
（2019）
後藤孝志
（2020）
91
山口富夫
（1980～88）
樽見金典
（1989）
大内貴志
（1990～94）
佐野元国
（1995）
阿部茂樹
（1996～97）
田中健太郎
（1998～2002）
横川雄介
（2003～05）
ジョージ・アリアス
（2006）
ウィルフィン・オビスポ
（2007、2008～10）
山本和作
（2011～12）
奥村展征
（2014）
堂上剛裕
（2015）
中川皓太
（2016～17）
與那原大剛
（2018）
穴吹育大
（2019）
井上温大
（2020～）
92
上辻修
（1980）
小川清一
（1981）
杉田久雄
（1982～85）
鈴木弘規
（1986～88）
高梨芳昌
（1989～91）
木戸美摸
（1992）
村田善則
（1993～95）
宇野雅美
（1997～98）
橋本清
（1999～2000）
川本大輔
（2001～04）
木村正太
（2005～09）
野村克則
（2010～13）
平良拳太郎
（2014～16）
篠原慎平
（2017）
サムエル・アダメス
（2018～19）
沼田翔平
（2020～）
93
柚木秀夫
（1980～88）
石毛博史
（1989～90）
原正俊
（1991～92）
ミッキー・ブラントリー
（1993）
仁村薫
（1995）
佐藤裕幸
（1996～97）
吉村将生
（1998～2001）
小野剛
（2002）
マット・ランデル
（2003～04）
東野俊
（2005～08）
笠原将生
（2009～2012）
辻東倫
（2013）
土田瑞起
（2014）
アレックス・カステヤーノス
（2015）
巽大介
（2016～17）
湯浅大
（2018～20）
94
黒田真治
（1980～85）
小原秀天
（1988～89）
大野和哉
（1990～94）
斉藤宜之
（1995）
安原政俊
（1999～2002）
伊藤博
（2003～04）
木樽正明
（2007）
ジェレミー・ゴンザレス（GG）
（2007）
中井大介
（2008）
橋本到
（2009～10）
小山雄輝
（2011～12）
エクトル・メンドーサ
（2014～16）
河野元貴
（2017～18）
加藤脩平
（2019～20）
95
江田幸一
（1980）
橋口敏英
（1983）
北野明仁
（1984～88）
伏島良平
（1989～96）
野村貴仁（空生）
（1998～2001）
十川雄二
（2002～06）
宮本英治
（2007）
竹嶋祐貴
（2008～09）
星野真澄
（2010～11）
河野元貴
（2012～13）
金伏ウーゴ
（2016）
鬼屋敷正人
（2017）
クリストファー・クリソストモ・メルセデス
（2018）
堀岡隼人
（2019～）
96
有田二三男
（1980～84）
松本基淳
（1985～86）
小俣進
（1987～88）
日高博之
（1989～90）
河埜和正
（1992～95）
小林聡
（1996～99）
條辺剛
（2000）
林昌範
（2002～03）
佐藤弘祐
（2004～06）
伊集院峰弘
（2007～09）
リン・イーハウ
（2010～13）
長谷川潤
（2016～17）
ホルヘ・マルティネス
（2018～19）
ナティーノ・ディプラン
（2020～）
97
平田英之
（1982～85）
呂明賜
（1988）
前田隆
（1989～91）
羽根川竜
（1992～96）
佐伯勉
（1998）
酒井純也
（1999～2001）
プライアン・コーリー
（2004）
ジャン・チェンミン
（2005～06）
伊藤博
（2007～09）
ファン・ツーロン
（2010～11）
田畑一也
（2012～13）
白坂契
（2014～15）
伊藤博
（2016）
廖任磊
（2017～18）
ルビー・デラロサ
（2019）
伊藤海斗
（2020～）
98
中村昭
（1983～90、1992）
秋葉直樹
（1991）
山本幸司
（1993～2005）
内田強
（2006）
玉木重雄
（2007～10）
辻内崇伸
（2011～13）
内藤重人
（2014～15）
ジョン・ターニー
（2016）
増田大輝
（2017～18）
エスタミー・ウレーニャ
（2020～）
99
所憲佐
（1980）
稲垣秀次
（1983～89）
出口幸夫
（1990）
米倉忠信
（1992～2001）
高橋信夫
（2002～06）
内藤重人
（2007）
山口鉄也
（2007）
隠善智也
（2008）
藤井秀悟
（2010～11）
大立恭平
（2012）
阿南徹
（2013～16）
青山誠
（2017～18）
山下航汰
（2019～20）
＜見方＞