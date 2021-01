ZOC、メジャー1stシングルより新曲MVを2作同時公開

ZOCが、メジャー1stシングルより2021年1月20日より楽曲「AGE OF ZOC」と「DONT TRUST TEENAGER」のMVをZOC公式YouTubeチャンネルにて公開した。



「AGE OF ZOC」は炎上をテーマに歌い上げられている、メジャー1作目らしい疾走感と勢いのあるアッパーチューン。グリーンバックの二次元を焼き払う過激なMVは監督は番場秀一が手掛けている。また、「DONT TRUST TEENAGER」は”価値観を人に委ねるな”という強い思いが込められており、「大人になれば消える衝動なんてゴミ」という大森靖子の歌詞にメンバーが共感して出来上がったナンバー。編曲にはTHE STARBEMSのメンバー、元BEAT CRUSADERSのヒダカトオルが参加している。MVは、ヒダカトオル、ピエール中野(凛として時雨)、えらめぐみ(the MADRAS)、大森靖子がスタジオに入り、この曲限りのバンドとしてアレンジを練りレコーディングに挑む風景や、ZOCメンバー雅雀り子がダンスの振り入れをする練習風景など、ドキュメンタリー調に撮影されたMVに仕上がっている。



<リリース情報>



ZOC

『AGE OF ZOC/DONT TRUST TEENAGER』



発売日:2021年1月20日(水)

【CD+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定盤

価格:8000円(税抜)

永続仕様:BOX仕様

永続特典(封入): Photobook(72P)



【CD+DVD(スマプラ対応)】

価格:3800円(税抜)



【CD Only(スマプラ対応)】

価格:1200円(税抜)



【CD+DVD(スマプラ対応)+ランダムチェキ】

・数量限定盤/mu-moショップ専売商品

価格:5400円(税抜)



【CD Only(スマプラ対応)+ランダムチェキ】

・数量限定盤/mu-moショップ専売商品

価格:2800円(税抜)



=CD収録曲=※3形態共通

1. AGE OF ZOC

2. DONT TRUST TEENAGER

3. family name -AGE OF ZOC Ver.-

4. AGE OF ZOC Instrumental

5. DONT TRUST TEENAGER Instrumental

6. family name -AGE OF ZOC Ver.- Instrumental



=Blu-ray収録内容=

ZOC再始動ワンマンライブ「AGE OF ZOC」2020.10.1 at 中野サンプラザ

Documentary of AGE OF ZOC

AGE OF ZOC Music Video

AGE OF ZOC Music Video Making Movie



=DVD収録内容=

ZOC再始動ワンマンライブ「AGE OF ZOC」2020.10.1 at 中野サンプラザ



<ツアー情報>



ZOC

「NEVER TRUST ZOC」



2021年1月18日(月)Zepp Tokyo

2021年1月25日(月)Zepp Nagoya

2021年1月26日(火)Zepp Namba



日本武道館公演「NEVER TRUST ZOC FINAL」

2021年2月8日(月) 日本武道館

※情勢の変化により開催の有無・開場開演時間について変更する可能性がございます。



・新メンバーオーディション情報

https://www.zoc.tokyo/news/detail.php?id=1088596



ZOC Official Fan App:http://c-rayon.com/zoc/