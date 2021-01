スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』が1月27日より『グリザイアの果実』とのコラボがスタートする。

今回のコラボでは、「風見雄二(CV:櫻井孝宏)」、「周防天音(CV:田口宏子)」、「松嶋みちる(CV:水橋かおり)」が描き下ろしイラスト&録り下ろしボイスで登場。コラボイベント「蒼色の果実」も開催される。続報は『ロストディケイド』公式Twitterにて順次公開予定とのこと。

また、『グリザイアの果実』コラボ直前フォロー&RTキャンペーンも実施中。『ロストディケイド』公式Twitterでは、『グリザイアの果実』コラボを記念して、「グリザイアの果実 Blu-ray BOX」、「グリザイアの果実・迷宮・楽園 フルパッケージ [Nintendo Switchソフト]」、「グリザイアの果実ヴァイスシュヴァルツset」が抽選で各1名に当たるキャンペーンを開催。「『ロストディケイド』公式Twitterをフォロー」し、「指定の投稿の#ボタンから欲しいものを選んでツイート」することで応募完了。応募締め切りは1月27日のコラボ開始まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)Frontwing (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED