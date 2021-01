WOWOWでは、LDH所属のアーティスト8グループによる3公演を2月と3月に放送・配信することが決定した。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

2月21日(日曜 19:00~)は、昨年いっぱいでその活動に幕を下ろしたE-girlsのラストライブ。ほかにも今年から新たに5人体制で活動するHappinessが7人体制として最後のステージとなるほか、E-girlsと同じくこの日がラストライブとなるスダンナユズユリーも出演。さらにE-girlsのボーカル・鷲尾伶菜がソロプロジェクトの「伶」としても歌唱を披露する。

3月14日(日曜 17:30~)は、LDH所属のアーティストたちによる豪華絢爛なカウントダウンライブ。EXILEをはじめ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが集結し、グループの垣根を越えた一夜限りのプレミアムなライブを繰り広げる。

そして3月20日(土曜 19:00~)は、昨年デビュー10周年を迎えた三代目 J SOUL BROTHERSが記念すべきデビュー日の11月10日に行なったメモリアルライブ。 グループの歴史を振り返る懐かしい楽曲から代表曲まで網羅するだけでなく、初代メンバーである松本利夫/EXILE MAKIDAIのサプライズ登場、二代目 J Soul Brothersによる一夜限りの復活パフォーマンス、EXILE AKIRA/EXILE TAKAHIRO、GENERATIONSなど、豪華ゲストとの共演でファンを大いに沸かせた。

なお、3番組ともWOWOW独占放送となり、WOWOWオンデマンドでも配信される。