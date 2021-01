スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「LOST SONG編 第3章 閃光と虹の果てに」が開催中。

「LOST SONG編 第3章 閃光と虹の果てに」が

「LOST SONG編」では、アプリオリジナルキャラクターである『並行世界の立花響』が主人公として登場。今回公開される第3章は、2020年11月14日にイベントとして配信された「LOST SONG編 第2章 星明かりの導き」の続編となる。

イベントガチャでは、『暁切歌[アンドロイド]』と『並行世界の5人』による6人連携技となる★5シンフォギアカード「暁切歌【UNLIMITED OVERDRIVE DEATH】」が初登場。さらに「暁切歌【UNLIMITED OVERDRIVE DEATH】」は超覚醒を行うことができ、専用のスペシャルアビリティが解放できる。

「超覚醒応援キャンペーン」では、ミッションをクリアすると超覚醒対象カードとなった「立花響【TESTAMENT】」の超覚醒に必要となる「各種超覚醒素材」や、スペシャルアビリティのレベルアップに使用できる新アイテム「SA強化チップ」などを獲得できる。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.