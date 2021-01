ローランド「人からの視線は一番の“美容液”」女性がキレイになる方法は…？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月10日(日)の放送では、女性が“キレイになりたい”と思ったときにするべきことについて伺いました。広海:女性が「キレイになりたい」と思ったら、まず何からしたらいいですか?ROLAND:男性も女性も同じだと思うんですけど、やっぱり“自信”なんです。じゃあ、自信をつけるために何をするか? ということだと思うんですけど、これは普通のアドバイスしかできなくて恐縮なんですけど、もう努力しかなくて。広海:確かに。ROLAND:例えば、寝る前に「今日は○○を頑張ったな」と振り返る。勉強でもダイエットでも何でもいいんです。自分のことは、自分が一番分かるじゃないですか? 自己評価は自分が一番正直だから、寝る前に自分を振り返って、「今日、俺けっこう頑張ったな」「私、頑張ったな」って思える日が続けば続くほど、自信ができると思う。でも、やっぱり毎日は無理だと思います。僕自身も「今日はマジでサボったな」とか「何でアレを食べちゃったかな」とか全然あるんです。でも、そういう日をなるべく減らしていこうと。「今日は頑張ったな」って思える日を、1日でも増やしていくことが僕の自信の源でもあるので。今年2021年は、みんなで「ああ、今日、めっちゃ頑張ったな」って思える日を1日でも増やしていこうと、そんな提案をしたいと思います。すみれ:素敵。広海:ちょっとずつの頑張りが自信につながって、キレイになるってことですよね。ROLAND:そうそう。ROLAND:あとは、女の人がキレイになるのは、一番は見られることなのかなと。すみれ:確かに。ROLAND:人に見られなくなったりすると、劣化していく感じがあると思うんですよね。ホストでも、あるあるなんですけど。引退すると、ほんとにカッコ悪くなるんですよ。広海:ああ、でも分かります。ROLAND:だから、人からの視線は一番の美容液だなと思っていて。ROLANDがカッコよくいられるのも、こうして今も“みんなの視線”という“美容液”をたくさん浴びているから。だから、みなさんが見向きもしなくなったり、僕が人前に出なくなったら、きっと劣化してしまうと思うんです。努力することはもちろん大事ですし、人の目にさらされることも大事。「出会いがないな」って言っている人に限って、家で引きこもっていたりするじゃないですか? 例えば、誰かと会う予定がなくても、自分の大好きな服を着て、かわいいと思うメイクをして、街を散歩したり。広海:できることをやるわけね!ROLAND:そうしていれば、「ハンカチ落としましたよ?」じゃないですけど、出会いもあるかもしれないし。すみれ:すごくロマンチック。ROLAND:でも、出歩かなかったら、絶対にそんなことはないわけですよ。広海:確かに。ROLAND:だから、特定の恋人がいないという方などは、自分の一番お気に入りの洋服を着て、メイクアップをして、街を散歩してみるだけでも、新たな発見があるとは思います。人の目にさらされるということは、美しくなる上で、すごく大事なことだと思います。すみれ:今日はすごくためになりました。すぐにでも実践したいことばかりでした。ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/