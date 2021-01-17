大分トリニータは17日、クラブ公式SNSで新体制発表会を配信。2021シーズンに臨む選手の背番号を発表した。
大分はJ1昇格2年目の2020シーズン、11勝10分13敗（勝ち点43）の戦績を残し、11位という結果に終わった。片野坂知宏監督の下で6年目を迎える新シーズンは『一致団結』というスローガンを掲げ、「新型コロナウイルスによる未曾有の危機を、チーム、クラブ、サポーターが一致団結して乗り越え、目標を達成していこう」という想いを発表した。
今オフは川崎フロンターレからMF下田北斗や、ベガルタ仙台からFW長沢駿らを獲得。新たな背番号も含めて、今回発表された選手は以下の通りとなっている。
1 GK 高木 駿
2 DF 香川 勇気
3 DF 三竿 雄斗
4 DF 坂 圭祐
5 DF 福森 健太
6 MF 小林 裕紀
7 MF 松本 怜
8 MF 町田 也真人
9 FW 髙澤 優也
10 FW 野村 直輝
11 MF 下田 北斗
13 FW 伊佐 耕平
15 DF 小出 悠太
16 FW 渡邉 新太
17 MF 井上 健太
18 FW 藤本 一輝
19 DF 上夷 克典
20 FW 長沢 駿
22 GK ポープ・ウィリアム
23 MF 高山 薫
24 GK 西川 幸之介
25 FW 小林 成豪
26 DF 黒﨑 隼人
38 DF 高畑 奎汰
40 MF 長谷川 雄志
41 DF 刀根 亮輔
43 MF 弓場 将輝
44 GK 吉田 舜
49 DF 羽田 健人