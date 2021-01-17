大分トリニータは17日、クラブ公式SNSで新体制発表会を配信。2021シーズンに臨む選手の背番号を発表した。

大分はJ1昇格2年目の2020シーズン、11勝10分13敗（勝ち点43）の戦績を残し、11位という結果に終わった。片野坂知宏監督の下で6年目を迎える新シーズンは『一致団結』というスローガンを掲げ、「新型コロナウイルスによる未曾有の危機を、チーム、クラブ、サポーターが一致団結して乗り越え、目標を達成していこう」という想いを発表した。

今オフは川崎フロンターレからMF下田北斗や、ベガルタ仙台からFW長沢駿らを獲得。新たな背番号も含めて、今回発表された選手は以下の通りとなっている。

1 GK 高木 駿

2 DF 香川 勇気

3 DF 三竿 雄斗

4 DF 坂 圭祐

5 DF 福森 健太

6 MF 小林 裕紀

7 MF 松本 怜

8 MF 町田 也真人

9 FW 髙澤 優也

10 FW 野村 直輝

11 MF 下田 北斗

13 FW 伊佐 耕平

15 DF 小出 悠太

16 FW 渡邉 新太

17 MF 井上 健太

18 FW 藤本 一輝

19 DF 上夷 克典

20 FW 長沢 駿

22 GK ポープ・ウィリアム

23 MF 高山 薫

24 GK 西川 幸之介

25 FW 小林 成豪

26 DF 黒﨑 隼人

38 DF 高畑 奎汰

40 MF 長谷川 雄志

41 DF 刀根 亮輔

43 MF 弓場 将輝

44 GK 吉田 舜

49 DF 羽田 健人