大分が2021シーズンの背番号を発表した

　大分トリニータは17日、クラブ公式SNSで新体制発表会を配信。2021シーズンに臨む選手の背番号を発表した。

　大分はJ1昇格2年目の2020シーズン、11勝10分13敗（勝ち点43）の戦績を残し、11位という結果に終わった。片野坂知宏監督の下で6年目を迎える新シーズンは『一致団結』というスローガンを掲げ、「新型コロナウイルスによる未曾有の危機を、チーム、クラブ、サポーターが一致団結して乗り越え、目標を達成していこう」という想いを発表した。

　今オフは川崎フロンターレからMF下田北斗や、ベガルタ仙台からFW長沢駿らを獲得。新たな背番号も含めて、今回発表された選手は以下の通りとなっている。

1　GK　高木 駿
2　DF　香川 勇気
3　DF　三竿 雄斗
4　DF　坂 圭祐
5　DF　福森 健太
6　MF　小林 裕紀
7　MF　松本 怜
8　MF　町田 也真人
9　FW　髙澤 優也
10　FW　野村 直輝
11　MF　下田 北斗
13　FW　伊佐 耕平
15　DF　小出 悠太
16　FW　渡邉 新太
17　MF　井上 健太
18　FW　藤本 一輝
19　DF　上夷 克典
20　FW　長沢 駿
22　GK　ポープ・ウィリアム
23　MF　高山 薫
24　GK　西川 幸之介
25　FW　小林 成豪
26　DF　黒﨑 隼人
38　DF　高畑 奎汰
40　MF　長谷川 雄志
41　DF　刀根 亮輔
43　MF　弓場 将輝
44　GK　吉田 舜
49　DF　羽田 健人