ゴディバ 「At Home with GODIVA」シェフ監修の第1弾オリジナルレシピ提供開始

ゴディバ ジャパンは、ゴディバのシェフ監修、おうち時間をチョコレートと一緒に楽しむためのレシピなどを提供する「At Home with GODIVA」を2021年1月15日(金)より開始する。ゴディバのノウハウでおうち時間をハッピーにする、ゴディバのチョコレートを使用したアイディアレシピを提供。



今回のレシピは、バレンタインデーにもぴったりな『ハートチョコレートクッキー』や温かいチョコレートがお口の中でとろける『フォンダンショコラ』、オリジナルアイディアで楽しみ方が広がる『チョコレートフォンデュ』の3種類となっている。



レシピは 「At Home with GODIVA」専用ページにて、公開される。またゴディバオンラインショップではレシピのカード付きの対象商品をお買い求めいただける。



スイーツ作りはおうち時間が続く今、ストレス発散にも最適といわれている。チョコレートの甘い香りとスイーツ作りの楽しみ、上質なゴディバのチョコレートを使用したレシピで、スイートでちょっぴりハッピーなおうち時間をお過ごしいただきたい。





■ゴディバ 「At Home with GODIVA」第1弾概要



名称:At Home with GODIVA

(表記のお願い:At Home with GODIVA

期間:2021年1月15日(金)~

内容:専用ページにて、ゴディバのチョコレートを使用したレシピを公開いたします。またゴディバオンラインショップではレシピのカード付きの対象商品をお買い求めいただけます。(https://www.godiva.co.jp/items/athomewithgodiva.html)





「At Home with GODIVA」第1弾対象商品

・ゴディバタブレット 72%カカオ

・ゴディバタブレット ミルクチョコレート

(各650円(税別))

取扱店

・全国のゴディバショップ

https://www.godiva.co.jp/boutique/storelist/

・ゴディバオンラインショップ

https://www.godiva.co.jp/shop/