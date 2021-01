ローランド「絶対について行ってはダメ」“ヤバイ男”のタイプは…？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月10日(日)の放送では、女性のメークやROLANDさんから見る“女性”について伺いました。広海:女性のメイクについて思うことはありますか?ROLAND:メイクに関しては、「こういうメイクがいい」とか基本的にはなくて。濃かろうが、薄かろうが、そこは人それぞれあっていいと思うんです。ただ、メイクをする大きな理由の1つとして、“自分のことを少しでも、より好きになれる”っていうことが大きいと思っていて。広海:素敵ですね。ROLAND:“自信”って、どんな化粧にも負けない化粧だと思っているので。だから、自信があると女性って、すごく素敵になる。周りのお友達とかでも、「何か、この子キレイになったな」というときに何が理由かっていうと、仕事で成功したとか、勉強でいい点数が取れたとか、自信が人を変えることって、すごくあると思うんですよ。だからメイクをする大きな理由は、より自分のことを好きになれること。「私、もっとかわいくなれたな」とか「メイクをする前よりも、メイクをした後の私のほうが好きだな」とか、1ミリでも思えるなら、どんなメイクでもいいと思うんですよね。広海:確かに。自分が自信を持てるメイクを心がけることですね。ROLAND:そう。だから濃いとか薄いとか関係なく、自分がいいと思えるメイクをしてほしいなと。ROLAND:それに1つ付け加えると、「女のメイクは薄くなきゃダメだ」とか言う男は、たいがいヤバいやつが多い。すみれ:ええー!?広海:具体的にはどういうことですか(笑)?ROLAND:「女たるもの、薄メークだよな」とかって言っているやつの大半が、ろくでもない男だから絶対に付いていっちゃダメ。「好きにさせてやれよ」と思うわけですよ。女のメイクに口出しをする男には、ろくなやつがいないからね。ほんとに。広海:なるほど(笑)。広海:美に対してとても厳しいROLANDさんですが、やっぱり女性にも多少は求めちゃいますか?ROLAND:うーん。どうだろうな。でも、例えばキレイな花を見て、「何か面白いことをやって」とか「歌を歌って」って思わないですよね。ただもう、「いてくれてありがとう。あなたは美しいね」って思うのが、花に対しての接し方だと思うので。そう考えたら、女の子も「存在してくれるだけでありがとう」なんですよね。だから、「生まれてきてくれてありがとう」と、「幸せにしてあげたい」と思う対象でしかないので、何かをしてほしいというのは、正直あまりないんですよ。広海:全然求めないんですね。ROLAND:そう。逆にしてあげたい。広海:素晴らしい。与えるものなんですね。ROLAND:そう。「あげる」のが好きだだから。あと、父親がよく言っていたことがあって。「男に生まれた一番の幸せは、大好きな女の子に振り回されることだよ」って、言われ続けて育ったので、女の子にしてほしいこととか、求めることって正直あんまりないですね。すみれ:へぇ!! 素敵すぎる。広海:みんな、けっこう求めるのよ。「○○できなきゃいけない」とか「あんまり飲みに行ってほしくない」とか。ROLAND:その男が魅力的だったら、飲みに行こうなんてまず思わないから。「ずっと一緒にいたい」って思っちゃうからね。「そう思わせられない、おまえに原因があるんだよ」と男たちに言いたい。広海:そんな男性が多くなれば、日本はもっと幸せになりそうですね。すみれ:確かに。ROLAND:ね。みんなROLANDだったらいいのに。ほんと(笑)。広海:はい(笑)。次回1月17日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/