ローランド「髪は、その人の美意識が見える」つい見てしまう“女性のパーツ”を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月10日(日)の放送では、ROLANDさんが「つい見てしまう女性のパーツや仕草」について伺いました。すみれ:ROLANDさんが、つい見てしまう女性のパーツはどこですか?ROLAND:髪の毛は、けっこう見ちゃうかな。髪の毛は顔のパーツの1つ。表面積で考えたら、顔の出ている部分よりも髪の面積のほうが多いので、けっこう大事。髪の毛がパサパサしていたら、すごく老けて見えたりするんですよ。だから髪は、その人の美意識が見える重要な部分の1つかなと思います。広海:ちなみにROLANDさんは、髪のケアはどうされていますか? 金髪でブリーチもしていたら、絶対にかなり傷みそうですが、いつも、めっちゃピカピカですもんね。ROLAND:しっかりとトリートメントをしたり、めんどくさいけど定期的に美容室にも足を運んでトリートメントをしてもらったり。広海:やっぱり、ちゃんとやっているんだ!ROLAND:あとはドライヤー。金髪だとすごく時間がかかるんですよ。以前、インフルエンザにかかったときに走馬灯が見えたんですけど、走馬灯10個のうち、7個がドライヤーの思い出だったくらい。広海:えー! そんなにずっとドライヤーをしてるの(笑)?ROLAND:人生ドライヤーしかしてこなかった(笑)。お父さん、お母さん、そしてドライヤーが浮かんできて、「そんな人生か」と思った(笑)。広海:「毛」ということでいくと、脱毛サロンもプロデュースしているROLANDさんですが、女性のムダ毛もやっぱり気になりますか?ROLAND:ぶっちゃけ、気になりますね。広海:よく気になるのは指?ROLAND:指、見ちゃうなあ。毛の大義名分って、一応“大事な部分を保護する”っていう意味ですよね。そうなると「ここの存在意義は何?」っていう。すみれ:確かに。広海:何で生えるんでしょうね。私も、たまに生えますけどね。ROLAND: あと、手って、どんな時期でも一番目につくところじゃないですか?広海:そうですよね。“ネイルをちゃんとしてるか?”とか。ROLAND:そう。そういうところをシビアに見ている男だと思われると、どっちかって言うと嫌がられるんですけど、けっこう見ちゃうね。広海:細部までね。次回1月17日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/