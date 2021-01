「人前に立つのが苦手」13歳女子のお悩みに贈る1曲とアドバイス

2人組のロックバンド・K:reamが、1月13日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(13歳・女性)のお悩み私は人前に立つのが苦手です。しかも1回失敗してしまっているので、トラウマでなかなか勇気が出ません。どうしたら、勇気が出るでしょうか?――このリスナーのために選んだ楽曲は、「See The Light」です。鶴田龍之介(Gt.Vo):僕らも、人前に立つのがそんなに得意ではないよね。緊張したり……トラウマもいくつかあるよね。内川 祐(Vo.Pf):失敗もすごいしてきたしね。鶴田:ただ、こうやってメッセージを送ってきてくれるってことは、“克服したい”と立ち向かう小さな勇気を既に持っているんだなって感じました。内川さんは?内川:僕は事前の準備とかしないタイプなのよ。鶴田:(笑)。内川:ただ、失敗とかトラウマって、1回の成功とかよりもすごい貴重だと思うんだよね。やっぱり失敗のパターンを覚えた人とかトラウマを乗り越えてステージに上がっている人のほうが、俺はずっと見たいなって思うし、その人の話を聞いてみたいって思うのね。(相談者は)トラウマを抱えるくらい恐い思い、つらい思いをしたと思うんだけど、次のステージはすごくいいモノになると思います。【K:ream - See The Light】今回、リスナーに贈った楽曲「See The Light」は、2020年11月にリリースされたデジタルシングルです。また2月3日には、1st EPの『asymmetry』がリリースされます。詳細はオフィシャルサイト(https://www.kream-web.com/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/