ローランドが感じる「女性の美しさ」、無性に燃える女性の行為とは…？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月10日(日)の放送では、ROLANDさんが魅力的に感じる“女性の美しさ”について伺いました。すみれ:ROLANDさんは、女性のどんなところに美しさを感じますか?ROLAND:見た目や内面ももちろん大事だと思うんですけど、総合的に言うと“品格”が一番大事だと思います。僕は“品のある女性”が好きですね。広海:どういったところに“品”を感じますか?ROLAND:特に顕著に出るのは“言葉づかい”なのかなと。広海:私、いま離脱したわ(笑)。ROLAND:美しい日本語を話せる方は魅力的ですよね。僕、日本の恋愛観って“すごく素敵だな”と思うんです。例えば、アメリカ人は「I Love You」ってすぐ言えるけど、日本人ってちょっと恥ずかしがり屋だから、夏目漱石は「I Love You」を「月がきれいですね」と訳したと。その話、すごくロマンティックだと思うんです。広海:確かに!ROLAND:そのような奥ゆかしさ、品、ロマンチストな感じに、僕はすごく惹かれますね。だから系統で言うと、どちらかと言うと“文系女子”が好きなのかな。僕自身もしゃべる仕事をしているので、素敵な言い回しができたり、美しい日本語を使える方は何か惹かれますね。広海:言葉づかい……難しいね。本をたくさん読まなきゃいけないわ!ROLAND:上品な方って魅力的じゃないですか。僕、下品な女性と下品なことをしても楽しくないので、僕は上品な女性と下品なことをするのが好きなんですよ。広海:何を言ってるんですか(笑)? 朝の9時ですよ?ROLAND:あ、9時ね(笑)。なーに言ってんだ、ほんとに(笑)。広海:ちなみに言葉づかい以外のところで品を感じる部分はありますか?ROLAND:これ、ほんとにマニアックなんですけど、ゴミを捨てるときって、無意識ゆえに、人の内面が出る瞬間だと思っていて。例えば、ゴミをバーンって投げる人や、けっこう雑に捨てる方もいるなかで、袋とかでもちゃんと畳んで捨てている人などを見ると、何かこう、無性に燃えるんですよね。すみれ:ええー!!広海:たまにいますよね。ゴミなのに、すごく丁寧に捨てる人。ROLAND:そう、人の品格って、けっこうゴミを捨てる瞬間に現れるなと思っているので、女の子がゴミを捨てる瞬間は見ちゃうかな。自分の管轄外になる物にまで気をつかえるのって、すごく素敵なこと。広海:確かに。ROLAND:でも、ゴミを捨てるところなんて誰も見ていないし、指摘しないじゃないですか? それができる人は、言われなくてもできる人だと思うんですよ。そういうときに生きざまが出るなと。だからゴミの捨て方は、すごく大事だなと思っています。だから、ポイ捨てなんて、もってのほかですよ。次回1月17日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/