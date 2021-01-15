清水エスパルスは15日、2021シーズンにおけるトップチーム選手の背番号を発表した。

清水は今オフに積極的な補強を敢行。これまでに、DFウィリアム・マテウスやFWチアゴ・サンタナらブラジル人選手、日本代表GK権田修一（ポルティモネンセからの期限付き移籍）など、10名以上の新戦力を迎え入れている。W・マテウスは「3」、T・サンタナは「9」、権田は「37」に背番号が決まった。

また、サガン鳥栖から加入したMF原輝綺は「4」、セレッソ大阪から加入したDF片山瑛一は「7」、横浜FCから加入した中山克広は「11」をそれぞれ背負う。ギラヴァンツ北九州から加入したディサロ燦シルヴァーノは「19」、松本山雅FCから加入したGK永井堅梧は「25」に決定。湘南ベルマーレから加入したFW指宿洋史は「27」、大分トリニータから加入したDF鈴木義宜は「50」を着用する。

清水の新たな背番号は以下の通り。

※（）内は生年月日／出身地

1 GK 大久保択生（1989年9月18日／東京都）※背番号変更

2 DF 立田悠悟（1998年6月21日／静岡県静岡市）

3 DF ウィリアム・マテウス（1990年4月2日／ブラジル）※新加入

4 MF 原輝綺（1998年7月30日／埼玉県）※新加入

5 DF ヴァウド（1992年2月10日／ブラジル）

6 MF 竹内涼（1991年3月8日／静岡県浜松市）

7 DF 片山瑛一（1991年11月30日／埼玉県）※新加入

8 MF 石毛秀樹（1994年9月21日／静岡県富士市）

9 FW チアゴ・サンタナ（1993年9月4日／ブラジル）※新加入

10 FW カルリーニョス・ジュニオ（1994年8月8日／ブラジル）

11 MF 中山克広（1996年7月17日／神奈川県）※新加入

12 サポーター番号

13 MF 宮本航汰（1996年6月19日／静岡県静岡市）

14 FW 後藤優介（1993年4月23日／鹿児島県）

16 MF 西澤健太（1996年9月6日／静岡県静岡市）

17 MF 河井陽介（1989年8月4日／静岡県藤枝市）

18 DF エウシーニョ（1989年11月30日／ブラジル）

19 FW ディサロ燦シルヴァーノ（1996年4月2日／東京都）※新加入

20 MF 中村慶太（1993年6月30日／千葉県大網白里市）

21 DF 奥井諒（1990年3月7日／大阪府）

22 MF ヘナト・アウグスト（1992年1月29日／ブラジル）

23 MF 鈴木唯人（2001年10月25日／神奈川県）※背番号変更

25 GK 永井堅梧（1994年11月6日／埼玉県）※新加入

26 MF 滝裕太（1999年8月29日／静岡県三島市）※期限付き移籍から復帰

27 FW 指宿洋史（1991年2月27日／千葉県）※新加入

29 DF 福森直也（1992年8月29日／大阪府）

30 MF 金子翔太（1995年5月2日／栃木県日光市）

34 DF ノリエガ・エリック（2001年10月22日／ペルー）※期限付き移籍から復帰

36 FW 栗原イブラヒムジュニア（2001年8月14日／埼玉県）※期限付き移籍から復帰

37 GK 権田修一（1989年3月3日／東京都）※新加入

40 MF 成岡輝瑠（2002年7月28日／静岡県静岡市）

50 DF 鈴木義宜（1992年9月11日／宮崎県）※新加入