大学入学共通テスト直前！ QuizKnock伊沢拓司、ふくらPが受験生の質問・疑問にズバリ回答！

10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」。大学入学共通テストを2日後に控えた11月14日(木)の放送では、受験生を全力で応援する特別編として「大学入学共通テスト直前! SCHOOL OF LOCK!応援部 宣言メイトスペシャル! supported by カロリーメイト」をオンエア。東大クイズ王・伊沢拓司さんが率いる知識集団「QuizKnock(クイズノック)」から伊沢さん、ふくらPさんが生出演。本番直前の受験生にエールを贈りました。また、この日は、3ピースロックバンド「ひかりのなかに」が「SOL!」の受験生のために作ってくれた応援ソング「MOVE ON!」を初披露しました。この日は、毎週月曜~木曜に放送している、受験生に向けた特別コーナー「天才LOCKS!」を担当するQuizKnockが「SOL!」をジャック! 伊沢さんとふくらPさんが、時間の限り受験生からの悩みや質問に答えていきました。番組冒頭、伊沢さんが黒板に書いたのはという数式のようなメッセージ。大学受験は人生における大勝負だとしながらも、この経験を今後の人生に活かしていくほうが大切だと言い、「本番は『落ちたらどうしよう……恥ずかしいな』などと考えずに、あなたの蓄えてきたものすべてをぶつけていただく。あなたは受験よりも(存在が)大きいし、強いぞと考えて、自信をもって本番に臨んでいただければ」と、心構えを説きました。早速、番組には受験生からの質問が。「受験当日の持ち物は、どうしていましたか?」という問いかけに伊沢さんは、「僕はマークのときは、塗りやすいように太めの鉛筆を持って行っていました。あとは、手がかじかむので1限目の試験用のカイロとか、折りたためるダウンとか。寒いときに脱ぎ着して調節できるものがいいですね。あとは、カロリーメイトですね。カバンに入れておけば力になります!」と回答。「わからない問題に当たったときはどうしますか?」という質問にふくらPさんは、「試験は時間との戦い。1周目の解答時に迷ったら飛ばすことも大事」だと言い、「基本としては、迷ったら飛ばしたほうがいい。時間内で最高点をとることを目標にしてほしい」とアドバイスをしました。本番直前の受験生たちに“今の気持ち”を宣言してもらうコーナー「宣言メイト」では、北海道在住・18歳の受験生リスナーと電話で会話をしました。試験直前で眠れない日々をすごしていると話すリスナーからの「共通テスト本番の休み時間の緊張しない過ごし方は?」という質問に、伊沢さんは「まず一番は、寒暖差に気をつけること。特に寒く感じるケースが多く、体調に意識を持っていかれてしまうことも。初めて行く会場なので、防寒の準備はしておいたほうがいい」と助言。ふくらPさんも「試験中に(暑くなって)脱ぐのは簡単だけど、着るのは大変。多めに着ておいて」とアドバイス。続けて、“休み時間に緊張しない過ごし方”について、ふくらPさんは「次の科目の勉強をすることは大事だけど、今回の大学入学共通の休み時間は長いので、ずっと勉強をしていると疲れてしまう。休憩はきちんと取ったほうがいい。リラックスして気分転換することも大切です。試験開始2分前くらいになったら、次の科目に一瞬触れて、その科目に脳をセットすることはしたほうがいい。でも、無理はしないこと」と回答。伊沢さんも「少し飲んだり食べたりするだけでもリフレッシュするからね」と助言。アドバイスを受けた受験生リスナーは「2人3脚でずっと支えてくれた先生に恩返しするためにも、絶対志望校に合格します!」と力強く宣言しました。ほかにも受験生たちからは「小さい頃からの夢である病院で働くために、第一志望に合格します!」「自分が思う理想の大人になるために、第一志望に絶対合格します!」「去年はすべて不合格だった! 今年は第一志望はもちろん、すべて合格します!」「英語の先生とバレー部の顧問になるため国立大学に合格します!」といった、真っすぐな想いが寄せられました。また、受験生からの質問・疑問にQuizKnockメンバーが一問一答形式で回答するコーナー「天才LOCKS!」も、この日は生放送でお届けしました。伊沢さんとふくらPさんは、受験生時代を振り返りながらも、試験への不安を感じている受験生に「ポジティブに前進し続けること! 本番はこれが一番効くんです!」と、メンタルコントロールの大切さを説いていました。さらに、この日は、3ピースロックバンド「ひかりのなかに」のヤマシタカホさんが、「SOL!」の受験生のために作ってくれた応援ソング「MOVE ON!」を初披露!「どんな勇気を与えられるかはわからないですけれども、誰かの勇気になってくれればうれしい」とメッセージを贈り、生演奏で生徒の背中を押しました。番組のエンディングでヤマシタさんは、「音楽で受験生の力になれたことが、うれしくてありがたい」と感謝。さかた校長(坂田光・サンシャイン)と、こもり教頭(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)は「ヤマシタカホ先生は、受験生の君たちと同世代。一緒の思いで、受験に立ち向かう応援ソングを作ってくれました。また、伊沢先生とふくらP先生には、ハートの部分からテクニカルな部分まで、いろんなアドバイスをいただきました。この日の放送をもう一度聴き直して、メモをしたことを受験当日、お守り代わりに持って行って!」とコメントしました。伊沢さんは「僕たちも一緒にいます、ともに行きましょう!」、ふくらPさんは「例年よりも寂しさとかを感じやすかった年だったと思うんですけど、僕らはつながっていると思っているので、自分を信じて頑張ってください!」とエールを贈りました。* * *この日の授業をサポートしたのは、大塚製薬のバランス栄養食「カロリーメイト」。毎週金曜放送の「SCHOOL OF LOCK! 『応援部』」では、カロリーメイトのサポートを受けて、2020年10月から、受験生のみんなが持っている力を発揮できるように支えてきました。またこの日、「宣言」してくれた生徒には、応援メッセージ入り「カロリーメイトスペシャルボックス」と、サイン&音声メッセージ入り「チェキ」もプレゼント。「SOL!」とカロリーメイトが受験生にエールを贈りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/