津田健次郎、森田成一、岡本信彦による朗読劇「ボイスシアター-シェイクスピア-」が、1月30日に開催されるオンラインイベント「マツリー」内にて展開される。

音楽、マンガ・アニメ、お笑い、映画、舞台の情報を紹介するニュースサイト・ナタリーが、“ポップカルチャーのお祭り”をテーマに実施する「マツリー」。企画の第2弾の1つとして発表された「ボイスシアター -シェイクスピア-」では、津田、森田、岡本がシェイクスピア「ヴェニスの商人」の朗読を「マツリー」バージョンで披露する。また「ALL視聴チケット」購入者は、事前に出演者への質問を投稿できる。募集期間は1月18日から24日まで。なお本日1月15日より好きな企画を選んで単品購入できる「1コンテンツ視聴チケット」の発売がスタート。「1コンテンツ視聴」はBitfanに加え、エンターテインメントサイト・uP!!!やチケットぴあのライブ動画配信サービス・PIA LIVE STREAMでも配信される。

そのほか「マツリー」には、音楽プロデューサーでドラマーの矢野博康がプロデュースするライブイベント“矢野フェス”こと「YANO MUSIC FESTIVAL」が「マツリー」のための番外編「ヤノフェス 歌うスタジオ」として登場。こちらには矢野、南波志帆、土岐麻子、堂島孝平、堀込泰行、Negicco、BEYOOOOONDS、スカート、町あかり、鈴木茂らが出演する。またエリザベス宮地監督によるBiSHのドキュメンタリー映画「ALL YOU NEED is PUNK and LOVE」「SHAPE OF LOVE」の2作の上映も決定した。

「マツリー」の特設サイトは1月30日12時から31日23時59分まで公開。コンテンツごとに配信・公開時間が異なるほか、一部企画はアーカイブ配信が行われる。チケットは税込3500円の「ALL視聴チケット」、1000円~2000円の「1コンテンツ視聴チケット」、8000円の「プレミアムチケット」を用意しており、「プレミアムチケット」には衿沢世衣子描き下ろしのビジュアルを使用したTシャツとマグカップのセットが付属する。

オンラインイベント「マツリー」

日時:2021年1月30日(土)12:00~31日(日)23:59

※コンテンツごとに配信・公開時間が異なる。

※一部アーカイブを配信予定。

※「マツリー」開催期間中はいつでも視聴可能(生配信コンテンツは除く)。

料金

ALL視聴チケット:税込3500円

1コンテンツ視聴チケット:税込1000円~2000円

プレミアムチケット(グッズ付):税込8000円

※チケット価格は変更になる可能性がある。

※プレミアムチケットのグッズはTシャツとマグカップが付属。