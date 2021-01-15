ベガルタ仙台は15日、2021シーズンにおけるトップチームの新体制を発表した。

2020シーズンの明治安田生命J1リーグを17位で終えた仙台は、2008年から2013年にかけてもチームを率いた手倉森誠氏を新監督に招へい。また、FW皆川佑介やFWマルティノス、MF秋山陽介、MF上原力也といった新戦力を加えた。

新たなトップチームのスタッフ体制と選手背番号は以下の通り。

◆■スタッフ

監督 手倉森誠

ヘッドコーチ 原崎政人

コーチ 吉田賢太郎

コーチ 村上和弘

コーチ 貝﨑佳祐

GKコーチ 石野智顕

フィジカルコーチ イ・チャンヨブ

アスレティックトレーナー 岡部智樹

トレーナー 多田智典

トレーナー 芝田裕晃

フィジオセラピスト 松田拓也

主務 永沼慎也

副務 金山基樹

通訳兼副務 武腰飛鳥

通訳兼副務 佐藤充宏

◆■選手

※（）内はユニフォーム名／生年月日

1 GK 小畑裕馬（YUMA／2001年11月7日）※背番号変更

2 MF 秋山陽介（AKIYAMA／1995年4月13日）※新加入

4 DF 蜂須賀孝治（HACHI／1990年7月20日）

5 DF アピアタウィア久（API／1998年10月18日）※背番号変更

6 MF 上原力也（RIKIYA／1996年8月25日）※新加入

7 MF 関口訓充（KUNI／1985年12月26日）

8 MF 松下佳貴（MATSUSHITA／1994年3月3日）

9 MF イサック・クエンカ（I.CUENCA／1991年4月27日）

11 FW 赤﨑秀平（AKASAKI／1991年9月1日）

12 サポーター番号

13 DF 平岡康裕（HIRA／1986年5月23日）

14 MF 石原崇兆（TAKAYOSHI／1992年11月17日）

16 DF 吉野恭平（YOSHINO／1994年11月8日）

17 MF 富田晋伍（SHINGO／1986年6月20日）

18 MF 中原彰吾（SHOGO／1994年5月19日）※背番号変更

19 FW 皆川佑介（MINAGAWA／1991年10月9日）※新加入

20 FW マルティノス（MARTINUS／1991年3月7日）※新加入

21 GK 井岡海都（IOKA／1998年4月27日）※新人

23 DF シマオ・マテ（SIMAO／1988年6月23日）

25 DF 真瀬拓海（MASE／1998年5月3日）※新人

26 MF 加藤千尋（KATO／1998年12月12日）※新人

27 GK ヤクブ・スウォビィク（SLOWIK／1991年8月31日）

28 MF 佐々木匠（TAKUMI／1998年3月30日）

30 MF 田中渉（WATARU／2000年9月23日）

31 DF 照山颯人（TERUYAMA／2000年8月28日）