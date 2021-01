日本一美しい＆日本一イケメンの大学生が決定するコンテスト、第一弾出場者29名が発表

全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021 supported by リゼクリニック』および、ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021 supported by メンズリゼ』が、3月2日(火)に開催される。今回、その第一弾出場者が発表された。



【拡大写真】ミスキャンパス13人、ミスターキャンパス16人の拡大写真



発表されたのは、ミスキャンパス出場者13名、ミスターキャンパス16名の合わせて29名。オンラインにて生配信される当表彰式では、お笑いコンビのNON STYLEの石田明と井上裕介、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2008』 グランプリでもあるフリーアナウンサーの高見侑里がMCを務める。さらに、ゲストとして 『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2016』 グランプリで、モデル・ブランドディレクターとして活躍している山賀琴子が登場する。



