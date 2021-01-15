ODD Foot Works、最新作 EPの映像作品『鳶飛蝶躍』発表

ODD Foot Worksが、2020年12月9日に自主レーベル「Tokyo Invader」からデジタルリリースしたEP『Qualification 4 Files』の映像作品『鳶飛蝶躍』を発表した。



本映像作品のディレクションを手掛けたのはPERIMETRONのOSRIN。『Qualification 4 Files』収録の4曲を随所に散りばめた今作は、EPで描かれた音楽世界を拡張したショートフィルムに仕上がっている。



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映像には、主演を務めたPecoriの他、ヒロインを演じる円井わんなど多くの役者、ODD Foot Worksのメンバーも出演している。





＜リリース情報＞







ODD Foot Works

『Qualification 4 Files』



リリース日：2020年12月9日（水）

配信リンク：https://ssm.lnk.to/Q4F



＝収録曲＝

1. ULTRA

2. KEANU

3. Papillon

4. 浪漫飛行機



Mixed by Giorgio Blaise Givvn

Mastered by Isao Kumano（PHONON STUDIO）









