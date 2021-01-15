武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」の主題歌「月色Chainon」の“Animation Music Viedo”が、ももいろクローバーZのYouTube公式チャンネルにて公開された。

映画の本編映像が使用された“Animaiton Music Viedo”には、各セーラー戦士の変身シーンや必殺技シーンなどが登場。セーラー5戦士とももいろクローバーZが歌唱する楽曲と映像がシンクロし、映画の世界観をより感じることができる。「月色Chainon」は現在発売中。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」はアニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」の第4期「デッド・ムーン編」を描く作品。前編は現在公開中で、後編は2月11日に公開される。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」

前編：2021年1月8日（金）公開

後編：2021年2月11日（木・祝）公開

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：今千秋

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、野島健児、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、広橋涼、村田太志、中川翔子、松岡禎丞、渡辺直美、菜々緒

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーン Eternal」製作委員会