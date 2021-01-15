読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜80〜89番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











80

北川芳男

（1967～69）

中村稔

（1970～77）

高橋良昌

（1978～83）

高橋一三

（1984～89）

江藤省三

（1990～92）

佐野元国

（1993～94、1998）

広沢克己（克）

（1995〜96）

原辰徳

（1999～2001）

内田順三

（2002）

岸川勝也

（2003）

河埜和正

（2004～05）

近藤昭仁

（2006）

内藤重人

（2007～09）

江藤智

（2010～17）

木村龍治

（2018）

後藤孝志

（2019）

阿部慎之助

（2020～）



81

藤田元司

（1967～74）

滝安治

（1975～77）

末次利光

（1978～94）

篠塚和典

（1995～2003、2006～10）

池谷公二郎

（2004）

小谷正勝

（2005）

清水隆行（崇行）

（2011～15）

内田順三

（2016）

二岡智宏

（2017～18）

宮本和知

（2019～）



82

木戸美摸

（1968～74）

淡河弘

（1975～76）

阿野鉱二

（1977～88）

杉山茂

（1990～2001）

鈴木康友

（2002～03）

木村龍治

（2005～11）

秦真司

（2012～15）

井端弘和

（2016～18）

鈴木尚広

（2019）

實松一成

（2020～）



83

滝安治

（1974）

宮田征典

（1975～76）

上辻修

（1977～78）

山本和生

（1979～2000）

松本匡史

（2001）

原辰徳

（2002～03、2019～）

屋鋪要

（2004～05）

西岡良洋

（2006～08）

岡崎郁

（2009～15）

田畑一也

（2017）

豊田清

（2018）



84

松尾輝義

（1977～79）

西尾亨

（1980～81）

原田治明

（1983～85）

関本四十四

（1986～89、2004～05）

柏田貴史

（1990～91）

山本幸二

（1992）

宇都博之

（1993～2001）

鹿取義隆

（2002～03）

内田順三

（2006～07）

キム・キイテ

（2008～09）

木村拓也

（2010）

吉原孝介

（2011）

河本育之

（2012）

荒井幸雄

（2013～14）

後藤孝志

（2015）

村田善則

（2016～17）

小関竜也

（2018）

松本哲也

（2019～）



85

新井智博

（1969～70）

山内一弘

（1971～74）

所憲佐

（1976～79）

北迫謙二

（1980～82）

長谷川徹

（1983～85）

宮田征典

（1987～96、1999～2001）

八木沢荘六

（1997～98）

斎藤雅樹

（2002～03、2006～15）

藤田浩雅

（2004～05）

豊田清

（2016）

木村龍治

（2017）

斎藤雅樹

（2018）

杉内俊哉

（2019～）



86

高岡英司

（1969～70）

鏑木悦純

（1976～77）

鳥坂九十九

（1978～79）

中田好彦

（1980～81）

田島俊英

（1982～83）

宇都博之

（1984～88）

原田明広

（1989～91）

植村義信

（1992～94）

高橋一三

（1995～96）

藤田浩雅

（1997）

背尾伊洋

（1998～99）

水沢薫

（2000～05）

岸川勝也

（2006～13）

吉原孝介

（2014～15）

大西崇之

（2016～18）

古城茂幸

（2019～）



87

田尻茂敏

（1976～78）

上辻修

（1979）

呉憲助

（1982～84）

香坂英典

（1985）

川口泰直

（1988～91）

津末英明

（1992～93）

内田順三

（1994～2001）

吉村禎章

（2002～03、2018～）

山本功児

（2004～05）

尾花高夫

（2006～09、2013～17）

荒井幸雄

（2010～12）



88

山口富夫

（1976～79）

大塚淳弘

（1982～84）

原田明広

（1985～88）

松本匡史

（1989～97）

屋鋪要

（1998～99）

宮﨑一彰

（2000～01）

西岡良洋

（2002～03）

堀内恒夫

（2004～05）

原辰徳

（2006～15）

ヘラルド・パーラ

（2020）

後藤孝志

（2021〜）



89

柚木秀夫

（1977～79）

杉山茂

（1983～88）

杉山直樹

（1989～90）

阿部茂樹

（1991～95）

佐野元国

（1996～97）

南真一郎

（1998）

佐伯勉

（1999～01）

村田真一

（2002～03、2006～18）

香田勲男

（2004～05）

秦真司

（2019）

石井琢朗

（2020～）































