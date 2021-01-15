読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜80〜89番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
80
北川芳男
（1967～69）
中村稔
（1970～77）
高橋良昌
（1978～83）
高橋一三
（1984～89）
江藤省三
（1990～92）
佐野元国
（1993～94、1998）
広沢克己（克）
（1995〜96）
原辰徳
（1999～2001）
内田順三
（2002）
岸川勝也
（2003）
河埜和正
（2004～05）
近藤昭仁
（2006）
内藤重人
（2007～09）
江藤智
（2010～17）
木村龍治
（2018）
後藤孝志
（2019）
阿部慎之助
（2020～）
81
藤田元司
（1967～74）
滝安治
（1975～77）
末次利光
（1978～94）
篠塚和典
（1995～2003、2006～10）
池谷公二郎
（2004）
小谷正勝
（2005）
清水隆行（崇行）
（2011～15）
内田順三
（2016）
二岡智宏
（2017～18）
宮本和知
（2019～）
82
木戸美摸
（1968～74）
淡河弘
（1975～76）
阿野鉱二
（1977～88）
杉山茂
（1990～2001）
鈴木康友
（2002～03）
木村龍治
（2005～11）
秦真司
（2012～15）
井端弘和
（2016～18）
鈴木尚広
（2019）
實松一成
（2020～）
83
滝安治
（1974）
宮田征典
（1975～76）
上辻修
（1977～78）
山本和生
（1979～2000）
松本匡史
（2001）
原辰徳
（2002～03、2019～）
屋鋪要
（2004～05）
西岡良洋
（2006～08）
岡崎郁
（2009～15）
田畑一也
（2017）
豊田清
（2018）
84
松尾輝義
（1977～79）
西尾亨
（1980～81）
原田治明
（1983～85）
関本四十四
（1986～89、2004～05）
柏田貴史
（1990～91）
山本幸二
（1992）
宇都博之
（1993～2001）
鹿取義隆
（2002～03）
内田順三
（2006～07）
キム・キイテ
（2008～09）
木村拓也
（2010）
吉原孝介
（2011）
河本育之
（2012）
荒井幸雄
（2013～14）
後藤孝志
（2015）
村田善則
（2016～17）
小関竜也
（2018）
松本哲也
（2019～）
85
新井智博
（1969～70）
山内一弘
（1971～74）
所憲佐
（1976～79）
北迫謙二
（1980～82）
長谷川徹
（1983～85）
宮田征典
（1987～96、1999～2001）
八木沢荘六
（1997～98）
斎藤雅樹
（2002～03、2006～15）
藤田浩雅
（2004～05）
豊田清
（2016）
木村龍治
（2017）
斎藤雅樹
（2018）
杉内俊哉
（2019～）
86
高岡英司
（1969～70）
鏑木悦純
（1976～77）
鳥坂九十九
（1978～79）
中田好彦
（1980～81）
田島俊英
（1982～83）
宇都博之
（1984～88）
原田明広
（1989～91）
植村義信
（1992～94）
高橋一三
（1995～96）
藤田浩雅
（1997）
背尾伊洋
（1998～99）
水沢薫
（2000～05）
岸川勝也
（2006～13）
吉原孝介
（2014～15）
大西崇之
（2016～18）
古城茂幸
（2019～）
87
田尻茂敏
（1976～78）
上辻修
（1979）
呉憲助
（1982～84）
香坂英典
（1985）
川口泰直
（1988～91）
津末英明
（1992～93）
内田順三
（1994～2001）
吉村禎章
（2002～03、2018～）
山本功児
（2004～05）
尾花高夫
（2006～09、2013～17）
荒井幸雄
（2010～12）
88
山口富夫
（1976～79）
大塚淳弘
（1982～84）
原田明広
（1985～88）
松本匡史
（1989～97）
屋鋪要
（1998～99）
宮﨑一彰
（2000～01）
西岡良洋
（2002～03）
堀内恒夫
（2004～05）
原辰徳
（2006～15）
ヘラルド・パーラ
（2020）
後藤孝志
（2021〜）
89
柚木秀夫
（1977～79）
杉山茂
（1983～88）
杉山直樹
（1989～90）
阿部茂樹
（1991～95）
佐野元国
（1996～97）
南真一郎
（1998）
佐伯勉
（1999～01）
村田真一
（2002～03、2006～18）
香田勲男
（2004～05）
秦真司
（2019）
石井琢朗
（2020～）
＜見方＞