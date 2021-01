「受験前日のすごし方は？」QuizKnock伊沢拓司＆ふくらPも経験した“ソワソワ”との付き合い方

QuizKnockの伊沢拓司さんとふくらPさんが、1月14日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、16日(土)、17日(日)に行われる大学入学共通テストに挑む受験生のリスナーと電話をつなぎ、当日に向けた宣言を聞きました。その前編。この日は、『SCHOOL OF LOCK!応援部 宣言メイトスペシャル!! supported by カロリーメイト!』と題して放送。伊沢さんとふくらPさんが、リスナーの受験に関する質問にアドバイスし、カロリーメイトに応援メッセージを書いてエールを送りました。――このリスナーの夢は助産師になることです。小学6年生のころからの夢で、近所の附属病院に家族が世話になったため、同じ場所で働けるようにまずは大学合格を目指しています。ですが、自身の通う高校と志望する大学の偏差値が大きく離れており、高いハードルへの挑戦になるとのことです。これから大学に入っても、いろいろと悩むことはあると思います。でも、心の支えになる目的と目標をもっている人ってぶれないと思うので、このメッセージを書きました。小6から6年間思い続けてきた目標というのは、本当に強いものがあると思います。しかも、そのために頑張った道はどうやっても変えられない、積み上げてきたゆるがぬ過去ですから。なので、それを自信にして頑張ってもらえたらと思います。さかた校長:せっかくだから、QuizKnockのお2人に聞きたいことはないか?リスナー:あります!伊沢:大事なことですよね。受験前日にソワソワしないはずがないのよ。ふくらP:ソワソワしたよね~。伊沢:僕はやることを決めていました。基本的に暗記事項……英単語とか古文の単語とかの見直しだけをやろうと思っていて。それで予定もバッチリ決めていたんだけど、ソワソワロスタイムがけっこうあって(笑)。予定通りには終わらなかったですね。こもり教頭:へ~。伊沢:なので途中からは「予定通りに終わらなくてもいいや」、「結局ソワソワするもんだわ」と思って、早く寝ることのほうが大事かなと思って諦めてやっていました。ふくらP:僕も英語の単語帳はやりましたけど……僕は前からやるタイプだったので、単語帳の1ページ目、2ページ目はよく覚えている状態だったんです。後ろのページにはうろ覚えのものもあったんですけど……後ろのページは見ずに、1ページ目、2ページ目だけをやっていました。伊沢:なるほどね。ふくらP:知っているページだけ見て「俺、覚えてんじゃん」と安心させて、スマホゲームをやっていました。前日だから、「ここ苦手だからやっておこう」とか「まだ覚えていないから、今から身につけよう」ということは諦めて、心を落ち着かせることをやったほうがいいですね。さかた校長:リラックスを心掛ける、ということですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/