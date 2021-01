テレビ朝日系「ミュージックステーション」が公式Twitterで新企画「Spotlight」を始動。第1弾として須田景凪のパフォーマンス映像を公開することが発表された。

「Spotlight」はテレビ朝日が実施している「未来をここからプロジェクトWEEK」の一環で、「未来を音楽から!」をテーマに次世代アーティストの歌唱動画を紹介していくプロジェクト。番組のオフィシャルサイトでイチオシ次世代アーティストと歌ってほしい楽曲を募集したところ5万件を超えるリクエストが寄せられた。この結果を受けて初回では須田の代表曲「veil」のパフォーマンス映像を公開。メディアにほとんど姿を現わさない須田のパフォーマンス映像が一般公開される貴重な機会となる。

また本日1月15日(金)20:00からは「ミュージックステーション2時間スペシャル」がオンエア。今回は2020年に“スゴい記録”を叩き出したヒット曲の中から、雨降らし演出の水量歴代トップ3にランクインしたSixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」のパフォーマンスが紹介される。メンバーの高地優吾はその後もアンケート回答などで何度か「ご迷惑をおかけしました」と謝罪したことを明かし、田中樹も「10年後、20年後にMステを振り返っても、この演出が出てくる!」と語っている。

※高地優吾の「高」ははしご高が正式表記。

テレビ朝日系「ミュージックステーション2時間スペシャル」

2021年1月15日(金)20:00~21:48

<出演者>

VTRコメント:瑛人 / SixTONES / DISH// / Toshl / マカロニえんぴつ / 森七菜 / Little Glee Monster / and more

司会:タモリ / 並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー)