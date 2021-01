エレファントカシマシのライブBlu-ray / DVD「エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 2020」が3月17日にリリースされる。

1990年から31年連続で東京・日比谷野外大音楽堂にてライブを行ってきたエレカシ。今作は昨年10月に同会場で実施された彼らのワンマンライブの模様をパッケージ化した作品で、有観客およびオンライン配信で行われた公演をノーカットで楽しむことができる。映像のディレクションは、長年エレカシのミュージックビデオを手がけている丹修一が担当した。

今作は通常盤と完全受注生産のデラックス盤で発売され、デラックス盤には特典として100ページにわたるライブ写真集と公演当日のドキュメンタリー映像が付属。UNIVERSAL MUSIC STOREおよびA!SMARTでは、本日1月15日から2月8日までデラックス盤の予約を受け付けている。

「エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 2020」収録内容

01. 「序曲」夢のちまた

02. DEAD OR ALIVE

03. Easy Go

04. 地元のダンナ

05. デーデ

06. 星の砂

07. 何も無き一夜

08. 無事なる男

09. 珍奇男

10. 晩秋の一夜

11. 月の夜

12. 武蔵野

13. パワー・イン・ザ・ワールド

14. 悲しみの果て

15. RAINBOW

16. ガストロンジャー

17. ズレてる方がいい

18. 俺たちの明日

19. ハナウタ~遠い昔からの物語~

20. 今宵の月のように

21. 友達がいるのさ

22. かけだす男

23. so many people

24. 男は行く

25. ファイティングマン

26. 星の降るような夜に

27. 風に吹かれて

28. 待つ男

デラックス盤特典映像

・日比谷野外大音楽堂2020.10.04