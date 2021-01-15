次世代ガールズ・バンド・プロジェクト『BanG Dream!』(バンドリ！)のアニメ『BanG Dream! 3rd Season』で使用された楽曲を集めたオフィシャル・ピアノスコアが2月26日に発売されることが決定した。
ピアノスコア第4弾となる『バンドリ！オフィシャル・ピアノスコア BanG Dream! 3rd Season』は、アニメ『BanG Dream! 3rd Season』に登場した各バンドが披露した楽曲を、ピアノ・スコア向けに厳選し、13曲を収録している。
収録曲は、Poppin'Partyの「夢を撃ち抜く瞬間に！」「イニシャル」、Pastel＊Palettesの「もういちど ルミナス」など、バラエティ豊かな歌詞付きピアノ・ソロ譜を始め、RAISE A SUILENの「Beautiful Birthday」やRoseliaの「Avant-garde HISTORY」など、個性豊かな彼女たちの音楽の世界をピアノ1台で楽しめるとのこと。
また、巻頭カラー・ページには、全13話からの名シーンをアニメ画とともに27ページに渡って掲載している。価格は2,300円(税抜)。
●収録曲（全13曲）
＃1.「夢を撃ち抜く瞬間に！」PoppinʼParty
＃2.「Step×Step！」PoppinʼParty
＃3.「EXPOSE ‘Burn out!!!’」RAISE A SUILEN
＃4.「もういちど ルミナス」Pastel＊Palettes
＃5.「ぽっぴん’しゃっふる」PoppinʼParty
＃6.「UNSTOPPABLE」RAISE A SUILEN
＃7.「LOUDER」Roselia
＃8.「Don’t be afraid!」Glitter*Green
＃9.「Dreamers Go!」Poppin'Party
＃10.「Beautiful Birthday」RAISE A SUILEN
＃11.「ミライトレイン」PoppinʼParty
＃12.「Avant-garde HISTORY」Roselia
＃13.「イニシャル」PoppinʼParty
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