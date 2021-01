LITE、リミックス作品リリース&自宅から送る「Stay Home Session」開催

LITEが、2021年1月15日に楽曲「Pirates and Parakeets (Dark Dark Horse Remix)」をデジタルリリースした。



今作品はLITEのアウトテイクやリミックス、コラボ曲などを毎月デジタルリリースしていく企画「Fraction」の第二弾。3rdアルバム『For all the innocence』収録の「Pirates and Parakeets」を、Dark Dark Horseがニューディスコ、ディスコダブ的なエレクトロ・ダンスミュージックにリミックスした作品となっている。



そして、2021年1月17日14時から、LITEのメンバー全員が自宅から生演奏する「Stay Home Session」の開催も発表。それに先駆けて、2021年1月16日には、LITEのオフィシャルバンドアプリ「The Room」の有料会員向けに「The Room新年会」と題してライブ配信も開催。リアルタイムでリスナーからリクエストされた曲を演奏する試みを実験的に行う。





<リリース情報>







LITE

『Pirates and Parakeets (Dark Dark Horse Remix)』



発売日: 2021年1月15日(金)

スマートリンク:https://LITE.lnk.to/Fraction



<配信情報>



LITE

「The Room 新年会」



配信日:2021年1月16日(土)

時間:19:00スタート

The Room有料会員限定ライブ

The Room:https://about.utoniq.com/artists/lite/



LITE

「Stay Home Session」



配信日:2021年1月17日(日)

時間:14:00スタート

LITE YouTube Channel:https://youtu.be/ZdCKw2OHNhY



LITE公式サイト:http://lite-web.com/