LITE、リミックス作品リリース&自宅から送る「Stay Home Session」開催

LITEが、2021年1月15日に楽曲「Pirates and Parakeets (Dark Dark Horse Remix)」をデジタルリリースした。
今作品はLITEのアウトテイクやリミックス、コラボ曲などを毎月デジタルリリースしていく企画「Fraction」の第二弾。3rdアルバム『For all the innocence』収録の「Pirates and Parakeets」を、Dark Dark Horseがニューディスコ、ディスコダブ的なエレクトロ・ダンスミュージックにリミックスした作品となっている。
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そして、2021年1月17日14時から、LITEのメンバー全員が自宅から生演奏する「Stay Home Session」の開催も発表。それに先駆けて、2021年1月16日には、LITEのオフィシャルバンドアプリ「The Room」の有料会員向けに「The Room新年会」と題してライブ配信も開催。リアルタイムでリスナーからリクエストされた曲を演奏する試みを実験的に行う。
＜リリース情報＞
LITE
『Pirates and Parakeets (Dark Dark Horse Remix)』
発売日: 2021年1月15日(金)
スマートリンク：https://LITE.lnk.to/Fraction
＜配信情報＞
LITE
「The Room 新年会」
配信日：2021年1月16日(土)
時間：19:00スタート
The Room有料会員限定ライブ
The Room：https://about.utoniq.com/artists/lite/
LITE
「Stay Home Session」
配信日：2021年1月17日(日)
時間：14:00スタート
LITE YouTube Channel：https://youtu.be/ZdCKw2OHNhY
LITE公式サイト：http://lite-web.com/
LITEが、2021年1月15日に楽曲「Pirates and Parakeets (Dark Dark Horse Remix)」をデジタルリリースした。