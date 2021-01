空知英秋原作によるアニメ「銀魂 THE SEMI-FINAL」より「真選組篇」の先行カットと予告編が公開された。

公開中の映画「銀魂 THE FINAL」の前日譚として、dTVにて全2話構成で独占配信される「銀魂 THE SEMI-FINAL」。「真選組篇」では、離れ離れになってしまった万事屋を再結成させるために、真選組の面々が一肌脱ぐことになる。土方は江戸を離れて銀時を探し、沖田は新政府で暗躍するなど、それぞれの道を歩みながら万事屋再結成の機を探っていた。そして近藤は、ゴリラの恋敵とゴリラの王女を取り合っていて……。

「銀魂 THE SEMI-FINAL」の「万事屋篇」は本日1月15日19時、「真選組篇」は1月20日19時よりそれぞれ配信。dTVでは「銀魂 THE SEMI-FINAL」を視聴したdTV会員を対象に、「銀魂 THE SEMI-FINAL」のメインビジュアルや場面写真を使用したアクリルスタンドを合計160人にプレゼントするキャンペーンを1月20日より行う。詳細は「銀魂 THE SEMI-FINAL」の特設ページで確認を。

「銀魂 THE SEMI-FINAL」

配信日:第1話 2021年1月15日(金)19:00~ / 第2話 2021年1月20日(水)19:00~

配信話数:全2話

配信サービス:dTV

(c)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス