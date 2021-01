スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』が配信を開始した。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では現在、「事前登録キャンペーン」達成報酬として、ライブなどに編成できるメンバーを仲間にできる「スカウト」10回分の「ナビストーン」2,000個や★3メンバー「【始まりの歌】七星 蓮」などが、期間内にチュートリアルをクリアしたプレイヤー全員にプレゼントされる。受け取り期間は2月12日14:59まで。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は、 “BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の世界観を軸に展開する、スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。バンド同士の熱い戦いを描く「メインストーリー」、各バンドに焦点を当てた「バンドストーリー」など、様々なストーリーをフルボイスで楽しめるとのこと。

さらに、様々なオリジナル曲や有名なアニメソング、ポップミュージックのカバーでリズムゲームを遊ぶことができる。3Dキャラクターによる迫力満点のライブは必見だという。また、ゲーム内ではキャラクターを入れ替えたり、衣装や楽器、アクセサリーを着せ替えたりすることも可能となっている。お気に入りのカードイラストをリズムゲームの背景に設定することも可能。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.