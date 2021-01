東京スカパラダイスオーケストラが3月3日にニューアルバム「SKA=ALMIGHTY」をリリースする。

スカパラがアルバムをリリースするのは、2019年11月発表のデビュー30周年記念アルバム「ツギハギカラフル」以来およそ1年4カ月ぶり。「SKA=ALMIGHTY」のタイトルには、スカパラの「“スカ”が放つ“オールマイティ”なサウンドで、コロナ禍により混沌と混乱が続く世の中を打ち破りたい」という思いが込められている。アルバムには川上洋平([Alexandros])をゲストボーカルに迎えたテレビ朝日系「仮面ライダーセイバー」の主題歌「ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平」や映画「劇場短編 仮面ライダーセイバー 不死鳥の剣士と破滅の本」の主題歌「多重露光 feat.川上洋平」、昨年J-WAVEの春キャンペーン「GOOD MUSIC, GOOD VIBES」に使用された「倒れないドミノ」など全14曲の収録が予定されている。

アルバムの仕様はCD Only盤、CD+Blu-ray盤、CD+DVD盤の3形態。Blu-rayとDVDはそれぞれ2枚組となっており、Blu-rayのDISC 1にはスカパラが昨年12月に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて奥田民生と田島貴男(ORIGINAL LOVE)をゲストに迎えて開催したワンマンライブ「Great Conjunction 2020」の模様、DISC 2には「ALMIGHTY~仮面の約束」のミュージックビデオをスカパラと川上だけが登場するように再編集したバージョンやメイキング映像、そしてスペースシャワーTVの番組「TOKYO SKA JAM 9+ ~ライブハウス編~」の映像が収められる。一方のDVDのDISC 1には「Great Conjunction 2020」、DICS 2には「TOKYO SKA JAM 9+ ~ライブハウス編~」がそれぞれ収録される。

さらにスカパラのオフィシャルファンクラブでは、アルバムのファンクラブ限定盤を2000セット限定で販売。ファンクラブ限定盤には、CD+Blu-ray盤に収録されているライブ映像「Great Conjunction 2020」に加え、スカパラが昨年行った3本分の配信ライブが追加収録されるほか、オーディオビジュアルブランド・AVIOTとのコラボイヤホンが付属する。YouTubeでは、このファンクラブ限定盤についてスカパラメンバーが解説する動画を公開中。動画のラストには北原雅彦(Tb)による謎かけも収められているので、ファンはチェックしてみよう。

東京スカパラダイスオーケストラ「SKA=ALMIGHTY」収録曲

CD

・ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平

・多重露光 feat.川上洋平

・仮面ライダーセイバー

・倒れないドミノ

・Great Conjunction 2020

ほか、全14曲収録予定

Blu-ray

DISC 1

DISC 2

DVD

「Great Conjunction 2020』2020.12.03 at Zepp Haneda(TOKYO)GUEST:奥田民生, 田島貴男(ORIGINAL LOVE)01. Great Conjunction 202002. 火の玉ジャイヴ03. MONSTER ROCK04. 遊戯みたいにGO05. フィルムメイカーズブリード06. 荒野の誓い07. Jon Lord08. Skarada09. Streaming Tears10. Howlin' Wolves11. Paradise Has No Border / GUEST:奥田民生12. マライの號 / GUEST:奥田民生13. 美しく燃える森 / GUEST:奥田民生MC. Paradise Radio14. 倒れないドミノ15. 花ふぶき16. 太陽にお願い17. めくれたオレンジ / GUEST:田島貴男(ORIGINAL LOVE)18. 上を向いて歩こう / GUEST:田島貴男(ORIGINAL LOVE)19. 風のプロフィール20. Glorious21. 仮面ライダーセイバー22. 接吻 / GUEST:田島貴男(ORIGINAL LOVE)23. DOWN BEAT STOMP / GUEST:奥田民生、田島貴男(ORIGINAL LOVE)※05~10は、トーキョースカメドレー "Great Conjunction Special"01. Music Video・ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平(Special Edit)・多重露光 feat.川上洋平・倒れないドミノ(Lyric Video)・Great Conjunction 202002. ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平(Making Video)03. SPACE SHOWER TV「TOKYO SKA JAM 9+ ~ライブハウス編~」

DISC 1

DISC 2

CD+Blu-ray DISC 1と同内容・SPACE SHOWER TV「TOKYO SKA JAM 9+ ~ライブハウス編~」

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。