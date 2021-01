『銀魂 THE FINAL』公開2週目の入場プレゼントを6週目にも再配布！

映画『銀魂 THE FINAL』の、公開第2週入場者プレゼント「空知英秋描きおろし『銀魂 THE FINAL』原画(2種)が、6週目にも再配布されることが決定した。



『銀魂 THE FINAL』は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)の超人気コミック『銀魂』(作:空知英秋)が原作。

抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして厚い人情をも詰め込んだ天下無敵の痛快エンターテイメント作品は世界中のファンに愛され続けている。そして15年間続いてきたこの大人気シリーズが、『銀魂 THE FINAL』で最後を迎える、とされている。



『銀魂 THE FINAL』は週末動員ランキングで、12週間映画興行首位を走り続けた『鬼滅の刃』を制して1位を獲得、アニメ『銀魂』史上最大の大ヒットスタートとなっている。



そしてこの度、公開第2週目(1/15~)の入場者プレゼントとして配布される、原作者・空知英秋描きおろし原画(2種)のイラストカードが、公開6週目となる2月12日(金)<予定>から、全国の上映劇場にて、入場者プレゼントとして再度配布されることとなった。



すでに公開第1週目の<炭治郎&柱イラストカード>も公開第5週目に再配布が決定しているが、これは全国の銀魂ファンに、映画館で鑑賞するタイミングの選択肢が増えるよう、急遽対応されたもの。

公開第2週の入場者プレゼントの「『銀魂 THE FINAL』原画」に関しても、公開第2週目に入手が難しい人が、焦ることなく次のタイミングで入手できるように配慮されている。



公開第6週目の入場者プレゼントも、公開第2週目と同様に、すでにビジュアルが解禁されている銀さん、新八、神楽の「万事屋」3人のイラストと、12日(月)にビジュアルが解禁されたばかりの、近藤、土方、沖田の「真選組」3人のイラストの2種のうち1枚がランダムで配布される。

また、公開第6週目の原画プレゼントにも、第2週&第3週目と同様、主要キャスト&監督をはじめとしたスタッフたちによるメッセージを同封。最後の映画だからこその ”ほぼ” ここでしか聞けない裏話が記されている。



第3週目(1/22~)に配布予定の原画に関して、追って報じられるとのことである。



>>>『銀魂 THE FINAL』入場者プレゼントの画像を全部見る



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会