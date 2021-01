THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの3rdアルバム『REBOOT』(2月24日発売)の最新ビジュアルとDISK-1の収録内容が14日、公開された。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE メンバー最新ビジュアル

3rdアルバム『REBOOT』は、10thシングル「FULLMETAL TRIGGER」から13thシングル「MY PRAYER」までの楽曲に新曲を含む全13曲を収録予定。幅広いジャンルの楽曲を収録し、「再起動」を意味するタイトル通り様々なものがストップしてしまった昨年を経て、攻めの姿勢を貫くTHE RAMPAGEのニューアルバムだ。

前作『THE RIOT』までは王道のHIP HOP感や、東海岸90's HIP HOPをバックボーンとしたビジュアル作りを行ってきたTHE RAMPAGE。今作はHIP HOPの捉え方を変え、ストリートの匂いは残しつつ、経験を重ねてきたメンバーに合わせてクラシカルな要素を足したビジュアルを作り上げ、進化を見せた。

アルバムリード楽曲のタイトルは「SILVER RAIN」。“光・希望・祈り・願い”をテーマに制作され、ミュージックビデオも撮影済。「MY PRAYER」でのTHE RAMPAGE史上初の踊らないMVから一転、“最も○○なMV”と宣言されており、公開が待ち遠しいところ。

また、アルバム新録曲「SHOW YOU THE WAY」と「BOND OF TRUST」の存在も明らかに。アルバムラストを飾る「BOND OF TRUST」はタイトルの通り信頼と絆がテーマの楽曲となっている。