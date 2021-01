アーティストの貴重なライブ映像やミュージックビデオを公開する特別企画「極!音楽映像万博 2021 ~STAY AT HOME & ENJOY THE MUSIC!!~」の第2弾が本日1月14日にスタートした。

「極!音楽映像万博 2021 ~STAY AT HOME & ENJOY THE MUSIC!!~」は、2020年5月にスタートした「STAY AT HOME & WATCH THE MUSIC」に続く無料映像配信企画。ソニー・ミュージックダイレクトのオフィシャルサイト・otonanoにてライブ映像やMVが期間限定で無料公開される。第2弾となる今回は久保田早紀、佐野元春、THE STREET SLIDERS、大沢誉志幸、TM NETWORK、REBECCA、岡村靖幸、エレファントカシマシ、THE BOOM、すかんちのライブ映像とMVが公開されている。

「極!音楽映像万博 2021 ~STAY AT HOME & ENJOY THE MUSIC!!~」第2弾公開内容

久保田早紀

「SAKI KUBOTA PREMIUM」(1984.11.26. 東京・九段会館)より

・ギター弾きを見ませんか

・異邦人

佐野元春

「EPIC YEARS THE VIDEOS 1980-2004」より

・ヤングブラッズ(MUSIC VIDEO)

・約束の橋(MUSIC VIDEO)

・レインガール(MUSIC VIDEO)

・ヤァ!ソウルボーイ(MUSIC VIDEO)

・THE STREET SLIDERS

「ROCK'N' ROLL DEF' SPECIAL 2019 REMASTER 」(1988.8.12 東京・日本武道館)より

・風が強い日

・Day Dreamer

・BACK TO BACK

・のら犬にさえなれない

大沢誉志幸

「VISUALS ARABLE ~YOSHIYUKI OHSAWA VIDEO COLLECTION~」(1984.2.7. 東京・東京郵便貯金会館)より

・彼女には判らない(Why don't you know)

・Scoop

・まずいリズムでベルが鳴る

「Clips ARABLE」より

・そして僕は途方に暮れる(MUSIC VIDEO)

・その気×××(mistake)(MUSIC VIDEO)

・ゴーゴーヘブン(MUSIC VIDEO)

・Stop & ギミーラブ(MUSIC VIDEO)

TM NETWORK

「All the Clips1984~1999 Refinement」より

・Come On Let's Dance(MUSIC VIDEO)

・Get Wild(MUSIC VIDEO)

・Rhythm Red Beat Black(MUSIC VIDEO)

・Love Train(MUSIC VIDEO)

REBECCA

「BLOND SAURUS TOUR '89 in BIG EGG -Complete Edition-」(1989.7.17 東京・東京ドーム)より

・BLOND SAURUS

・MOON

・Super Girl

・Raspberry Dream

岡村靖幸

「20世紀と伝説と青春」 Disc-3『LIVE 家庭教師 '91』(1991.3.17 東京・中野サンプラザ)より

DATEメドレー(DATE~生徒会長~いじわる~Punch↑~祈りの季節~いじわる)

エレファントカシマシ

「エレファントカシマシ EPIC映像作品集 1988-1994」より

・ファイティングマン(1988.9.10 東京・渋谷公会堂)

・夢のちまた(1991.1.4 東京・日本武道館)

・月の夜(1991.1.4 東京・日本武道館)

・男は行く(1991.1.4 東京・日本武道館)

・曙光(1992.2.29 東京・ 吉祥寺バウスシアター)

THE BOOM

「THE BOOM Clips+」より

・島唄 ~オリジナル・ヴァージョン~(MUSIC VIDEO)

・中央線(MUSIC VIDEO)

・風になりたい(MUSIC VIDEO)

すかんち

「Live OPERA and / すかんちぃずCLIPS」(1993.5.8 東京・日比谷野外音楽堂)より

・ROLLY HORROR SHOW

・恋人はアンドロイド

・LOVE LOVE HOLIDAY~ふたりはアイドル~

・恋のTKO(MUSIC VIDEO)