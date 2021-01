スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ヴィヴィアンSP<四聖>(CV.川澄綾子)が登場した。

ヴィヴィアンSP<四聖>は、エンピレアンの騎士であり、貴族という一家の主。歴代の聖騎士とともに偉大な功績を残した"真の聖剣"を探していた、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、デュランダルの伝承では次の通常攻撃を全体化、クラレントの伝承では自身のCRITICAL率とCRITICALダメージを上昇。それぞれの伝承の効果で通常攻撃を強化しつつ相手にダメージを与えるキャラクターとなっている。

