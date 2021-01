DEAN FUJIOKA、シングル『Take Over』を3月リリース決定

DEAN FUJIOKAが、2021年3月10日に最新シングル『Take Over』をリリースする。



2020年は、これまでの自分自身の軌跡を振り返り、初リリース曲「My Dimension」を進化させた楽曲『Neo Dimension』の発表や、初のストリーミングライブ「Plan B」など精力的に活躍してきたDEAN FUJIOKA。今作『Take Over』の初回限定盤には、2020年3月に開催予定だったファンクラブ会員限定ライブの中止に伴い急遽開催されたスタジオライブ映像や、『Neo Dimension』の制作ドキュメンタリーやリリックムービーなどを収録予定。



<リリース情報>



DEAN FUJIOKA

最新シングル『Take Over』



【通常盤(CDのみ)】

価格:1400円(税抜)

=CD収録曲(初回・通常共通)=

1. Take Over

2. Follow Me

3. Plan B



【初回限定盤(CD+DVD)】

価格:2700円(税抜)

=DVD収録内容=

・DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Acoustic”

2020年3月に行われたファンクラブ会員限定ライブ、DEAN FUJIOKA FamBam Exclusive ”#Acoustic”中止に伴い急遽開催された貴重なスタジオライブ映像を収録(収録分数:約25分予定)

1. Made In JPN

2. Sakura

3. Echo

4. Shelly

5. My Dimension

・Neo Dimension Lyric Video

・Neo Dimension / The Reborn (Neo Dimension制作ドキュメンタリー)



ほか収録予定

※商品仕様、収録内容は予告なく変更になる場合がございます。



【完全生産限定プレミアムセット(CD+グッズ)】

価格:5500円(税抜)

※完全生産限定プレミアムセットはアーティストオンラインショップ「アスマート」での数量限定販売となります。

グッズ:”Plan B”オリジナルハット



DEAN FUJIOKA Official Site:http://www.deanfujioka.net