Da-iCE、6ヶ月連続リリース作の集大成となるアルバムをリリース

Da-iCEが、2021年1月20日に最新アルバム『SiX』をリリースする。



2020年8月から”五感で感じるエンターテインメント”をコンセプトに6ヶ月連続リリースを行なってきたDa-iCE。その集大成となるアルバム『SiX』には、玉木宏主演の日本テレビ系日曜ドラマ『極主夫道』の主題歌「CITRUS」ほかシングル5作に加え、ロックバンド・andropの内澤崇仁からの提供楽曲「Love Song」、BLUE ENCOUNTとの共同制作「Revolver」などを含む全13曲を収録する。



また、アルバムの発売に先駆けて、アルバム全曲試聴動画を1月15日21時にYouTubeプレミアにて公開するとのこと。詳細は以下より。





<リリース情報>







Da-iCE

アルバム『SiX』



発売日:2021年1月20日(水)

楽曲購入・配信リンク:https://avex.lnk.to/Da-iCE_SiX



【初回生産限定スペシャルBOX盤(CD+3DVD+スマプラ・ムービー)】

価格:12800円(税抜)

=CD収録内容=

・DREAMIN ON(TVアニメ「ONE PIECE」主題歌)

・amp

・image

・CITRUS(日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌)

・EASY TASTY

・Love Song(androp内澤崇仁提供楽曲)

・Revolver(BLUE ENCOUNT共同制作曲)

ほか全12曲収録

=DVD収録内容=

[DVD(DISC1)]

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #1

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #2

[DVD(DISC2)]

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #3

a-nation 2020 -Da-iCE-

[DVD(DISC3)]

Da-iCE TVファイナル -SiX-



【初回生産限定スペシャルBOX盤(CD+2Blu-ray)】

価格;12800円(税抜)

=CD収録内容=

・DREAMIN ON(TVアニメ「ONE PIECE」主題歌)

・amp

・image

・CITRUS(日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌)

・EASY TASTY

・Love Song(androp内澤崇仁提供楽曲)

・Revolver(BLUE ENCOUNT共同制作曲)

ほか全12曲収録

=Blu-ray収録内容=

[Blu-ray(DISC1)]

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #1

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #2

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- #3

a-nation 2020 -Da-iCE-

[Blu-ray(DISC2)]

Da-iCE TVファイナル -SiX-



【通常盤(CD+DVD+スマプラミュージック&ムービー)】

価格:3800円(税抜)

=CD収録内容=

・DREAMIN ON(TVアニメ「ONE PIECE」主題歌)

・amp

・image

・CITRUS(日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌)

・EASY TASTY

・Love Song(androp内澤崇仁提供楽曲)

・Revolver(BLUE ENCOUNT共同制作曲)

ほか全13曲収録(通常盤のみ13曲収録)

=DVD収録内容=

CITRUS <MUSIC VIDEO>

CITRUS <MUSIC VIDEOメイキングドキュメント>

Melody <レコーディングMOVIE-5vocal->



【Loppi・HMV盤(CD+DVD+PHOTOBOOK)】

価格:4800円(税抜)

「with」監修によるメンバー別スペシャルソロブックレット

※工藤大輝ver. / 岩岡徹ver. / 大野雄大ver. / 花村想太ver. / 和田颯ver.

(ご予約の際にご希望のメンバーをお選びください)

=CD収録内容=

・DREAMIN ON(TVアニメ「ONE PIECE」主題歌)

・amp

・image

・CITRUS(日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌)

・EASY TASTY

・Love Song(androp内澤崇仁提供楽曲)

・Revolver(BLUE ENCOUNT共同制作曲)

ほか全12曲収録

=DVD収録内容=

Da-iCE×ABEMA ONLINE LIVE TOUR 2020 -THE Da-iCE- <メイキングドキュメント>



「Da-iCE / New Album「SiX」全曲試聴ダイジェストMOVIE」



公開日:2021年1月15日(金)21:00公開

動画URL:https://youtu.be/xcFINEi1gC0



Da-iCE Official HP:http://da-ice.jp/