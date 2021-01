コスプレイヤー・DJ・声優として活動するつんこが1月10日、自身のTwitterを更新し「D4DJ Happy New Year Around! Online」のオフショットを披露した。

つんこ

つんこはこの日、『D4DJ』より「D4DJ Happy New Year Around! Online」に出演。「D4DJ Happy New Year Around! Online」は、「D4DJ Happy New Year Around! 2021」の延期に伴い急きょ生配信されたイベント。

つんこはこの日、袴姿でDJを披露。「とっても楽しい時間を過ごすことができました また皆さんと直接一緒に盛り上がれる日を心待ちにしております これからもよろしくお願いします」とツイートし、オフショットを披露した。

