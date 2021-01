aiko、自身14枚目となる2年9ヶ月ぶりアルバムをリリース

aikoが、自身14枚目となるアルバムを2021年3月3日にリリースする。



前作アルバム『湿った夏の始まり』から約2年9ヶ月ぶりとなる本作には、2020年にリリースした『青空』、『ハニーメモリー』のシングル2曲を含む全13曲が収録される予定。また、初回限定仕様盤には、aikoの自身初オンラインライブ「Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜」の映像が収録される。



さらに、aikoの毎年恒例New Year CMのロングバージョンが、現在aiko official YouTube Channelが公開中。動画内ではアルバムに収録予定の新曲の一部も聴くことができる。





<リリース情報>



aiko

14th Album「タイトル未定」



発売日:2021年3月3日(水)

初回限定仕様盤A(CD+LIVE Blu-ray)

価格:4200円(税抜)

初回限定仕様盤B(CD+LIVE DVD)

価格:4200円(税抜)

通常仕様盤(CDのみ)

価格:2913円(税抜)

※初回限定仕様盤A、初回限定仕様盤B:カラートレイ&三方背ケース仕様



=CD収録内容=

シングル曲「青空」、「ハニーメモリー」ほか全13曲収録



=DVD/Blu-ray収録内容=

aikoオンラインライブ「Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜」

1. 恋をしたのは

2. あたしの向こう

3. 二人

4. メロンソーダ

5. オレンジな満月

6. カブトムシ

7. 青空

8. ストロー

9. beat

10. 赤いランプ

11. Loveletter

12. さよなランド

※タイトル/CD収録内容等詳細は後日発表



aiko official website:http://aiko.com