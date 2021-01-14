aiko、自身14枚目となる2年9ヶ月ぶりアルバムをリリース

aikoが、自身14枚目となるアルバムを2021年3月3日にリリースする。
前作アルバム『湿った夏の始まり』から約2年9ヶ月ぶりとなる本作には、2020年にリリースした『青空』、『ハニーメモリー』のシングル2曲を含む全13曲が収録される予定。また、初回限定仕様盤には、aikoの自身初オンラインライブ「Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜」の映像が収録される。
関連記事：結成20周年を迎えたMONKEY MAJIK、ベストアルバムで瑛人とコラボ
さらに、aikoの毎年恒例New Year CMのロングバージョンが、現在aiko official YouTube Channelが公開中。動画内ではアルバムに収録予定の新曲の一部も聴くことができる。
＜リリース情報＞
aiko
14th Album「タイトル未定」
発売日：2021年3月3日(水)
初回限定仕様盤A(CD+LIVE Blu-ray)
価格：4200円（税抜）
初回限定仕様盤B(CD+LIVE DVD)
価格：4200円（税抜）
通常仕様盤(CDのみ)
価格：2913円（税抜）
※初回限定仕様盤A、初回限定仕様盤B：カラートレイ＆三方背ケース仕様
＝CD収録内容＝
シングル曲「青空」、「ハニーメモリー」ほか全13曲収録
＝DVD/Blu-ray収録内容＝
aikoオンラインライブ「Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜」
1. 恋をしたのは
2. あたしの向こう
3. 二人
4. メロンソーダ
5. オレンジな満月
6. カブトムシ
7. 青空
8. ストロー
9. beat
10. 赤いランプ
11. Loveletter
12. さよなランド
※タイトル/CD収録内容等詳細は後日発表
aiko official website：http://aiko.com
aikoが、自身14枚目となるアルバムを2021年3月3日にリリースする。