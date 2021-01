『SHOW BY ROCK!!STARS!!』第2話、ましゅまい裁判大ピンチ！

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第2話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第2話は1月14日(木)深夜から順次配信・放送予定。

先行カット&あらすじはこちら!



<第2話 「Final Opinion」>

なんと罪人にされてしまった『Mashumairesh!!』! このままだとMIDICITYプリズン行き!? ルナティックピンチっ!! それにあの囚人服だけはイヤ! だって目がちかちかしちゃうし……とか言っている間に謎の弁護士登場!

いよいよ裁判が開始される。傍聴席にはBRRの面々も!? 果たして裁判の結果は? ギルティ? ノットギルティ?







(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M