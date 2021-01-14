NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

　第93回選抜高等学校野球大会が2021年（令和3年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。
 

 
　出場校は、一般選考28校、21世紀枠4校。昨年は明治神宮大会が行われなかったため、“神宮枠”は設けられず、21世紀枠が増枠された。
 
　選考委員会は、2021年1月29日に開かれる。また、組み合わせ抽選会は、2月23日となっている。
 
大会詳細

〇大会日程
令和3年3月19日(金）から13日間
※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日各1日を含む
 
〇会場
阪神甲子園球場
 
〇出場校選考委員会
令和3年1月29日(金)
 
〇組み合わせ抽選会
令和3年2月23日(火・祝)
 
〇出場校数
32校
＜内訳＞
・一般選考（28校）



北海道
1


東北
2


関東（4）・東京（1）
6


東海
2


北信越
2


近畿
6


中国（2）・四国（2）
5


九州
4



※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。
 
・21世紀枠（4校）




【表】選抜出場枠・出場校一覧

※1月29日発表
 

 
＜各地区秋季大会結果＞
/////北信越地区////
 
21世紀枠各地区候補校（9校）

北海道　　　北海道知内高等学校
東北　　　　青森県立八戸西高等学校（青森）
関東・東京　栃木県立石橋高等学校（栃木）
東海　　　　静岡県立三島南高等学校（静岡）
北信越　　　富山県立富山北部・水橋高等学校（富山）
近畿　　　　兵庫県立東播磨高等学校（兵庫）
中国　　　　島根県立矢上高等学校（島根）
四国　　　　愛媛県立川之石高等学校（愛媛）
九州　　　　沖縄県立具志川商業高等学校（沖縄）