第93回選抜高等学校野球大会が2021年（令和3年）3月19日から13日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各地区代表計32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。







出場校は、一般選考28校、21世紀枠4校。昨年は明治神宮大会が行われなかったため、“神宮枠”は設けられず、21世紀枠が増枠された。



選考委員会は、2021年1月29日に開かれる。また、組み合わせ抽選会は、2月23日となっている。



大会詳細



〇大会日程

令和3年3月19日(金）から13日間

※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日各1日を含む



〇会場

阪神甲子園球場



〇出場校選考委員会

令和3年1月29日(金)



〇組み合わせ抽選会

令和3年2月23日(火・祝)



〇出場校数

32校

＜内訳＞

・一般選考（28校）







北海道

1





東北

2





関東（4）・東京（1）

6





東海

2





北信越

2





近畿

6





中国（2）・四国（2）

5





九州

4







※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。



・21世紀枠（4校）









【表】選抜出場枠・出場校一覧



※1月29日発表







＜各地区秋季大会結果＞

/////北信越地区////



21世紀枠各地区候補校（9校）



北海道 北海道知内高等学校

東北 青森県立八戸西高等学校（青森）

関東・東京 栃木県立石橋高等学校（栃木）

東海 静岡県立三島南高等学校（静岡）

北信越 富山県立富山北部・水橋高等学校（富山）

近畿 兵庫県立東播磨高等学校（兵庫）

中国 島根県立矢上高等学校（島根）

四国 愛媛県立川之石高等学校（愛媛）

九州 沖縄県立具志川商業高等学校（沖縄）