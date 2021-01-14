2021年野球殿堂入り表彰者がきょう14日発表／候補者一覧＜プレーヤー表彰…

公益財団法人野球殿堂博物館の競技者表彰委員会が、きょう14日に「2021年野球殿堂入り表彰者」を発表する。







野球殿堂入りは2020年までで計207名。昨年は、エキスパート表彰から田淵幸一氏、特別表彰から故・前田祐吉氏と故・石井連藏氏が新たに殿堂入りを果たした。また、プレーヤー表彰の該当者はなかった。



2021年の候補者には、プレーヤー表彰に井端弘和氏、小笠原道大氏、高橋由伸氏ら11名、エキスパート表彰に有藤通世氏、ブーマー氏ら5名、特別表彰に有田辰三氏ら3名が新たに名を連ねた。前回259票を集めたものの、得票率73.2％と必要投票率75％にわずかに届かなかった高津臣吾氏（現東京ヤクルトスワローズ監督）らの殿堂入りが期待される。



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2021年野球殿堂入り候補者は以下のとおり。



■2021年プレーヤー表彰候補者

前回の候補者（19名）

高津臣吾

Ａ. ラミレス

川相昌弘

宮本慎也

野村謙二郎

桑田真澄

小久保裕紀

前田智徳

Ｔ. ローズ

石井琢朗

稲葉篤紀

城島健司

山﨑武司

佐々岡真司

田口壮

赤星憲広

中村紀洋

桧山進次郎

石井一久

※前回の得票順



新候補者（11名）

井端弘和

小笠原道大

川上憲伸

斎藤隆

高橋由伸

谷佳知

谷繁元信

西口文也

松中信彦

山本昌

和田一浩





■2021年エキスパート表彰候補者

前回の候補者（15名）

Ｒ. バース

掛布雅之

大沢啓二

柴田勲

長池徳士

加藤秀司

土橋正幸

足立光宏

高田繁

梨田昌孝

岡田彰布

中畑清

佐藤義則

松岡弘

達川光男

※前回の得票順



今回追加される候補者（5名）

有藤通世

大島康徳

ブーマー

藤田平

谷沢健一





■2021年特別表彰候補者

前回の候補者（7名）

川島勝司

谷村友一

古関裕而

佐山和夫

松前重義

太田誠

近藤兵太郎

※前回の得票順



新候補者（3名）

有田辰三

金子鋭

尾藤公





