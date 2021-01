フジテレビ系列のカンテレ制作ドラマが、日本テレビ傘下のHuluで続々と配信されている。

1月は、障がいで恋をあきらめていた建築士と車いす生活を送る初恋の相手に恋心が再燃したヒロインがつむぐ愛の物語『パーフェクトワールド』、人気漫画を窪田正孝主演でドラマ化した『僕たちがやりました』、三浦春馬さん主演によるタイムリミットサスペンス『TWO WEEKS』など。さらに、関西ローカルのシリーズ『大阪環状線 ひと駅ごとの愛物語』もSeason1を1月6日から配信開始している。

2月には『CRISIS』『天体観測』『僕のヤバイ妻』など、3月以降も『ギルティ 悪魔と契約した女』『GTO』『新ミナミの帝王』など、過去の名作ドラマから新しい人気作まで配信が予定されている。

配信予定コンテンツは、以下の通り。

1月6日~『大阪環状線 ひと駅ごとの愛物語』(2016年1月期放送)

1月9日~『アンフェア』(2006年1月期放送)

1月9日~『アンフェア the special ダブル・ミーニング ~連鎖』(2015年9月期放送)

1月9日~『アンフェア the special ダブル・ミーニング ~二重定義』(2011年9月期放送)

1月9日~『アンフェア the special コード・ブレーキング ~暗号解読』(2006年10月期放送)

1月11日~『鬼嫁日記 いい湯だな』(2007年4月期放送)

1月16日~『パーフェクトワールド』(2019年4月期放送)

1月23日~『僕たちがやりました』(2017年7月期放送)

1月30日~『TWO WEEKS』(2019年7月期放送)

2021年2月~『後妻業』(2019年1月期放送)

2021年2月~『シグナル 長期未解決事件捜査班』(2018年4月期放送)

2021年2月~『CRISIS』(2017年4月期放送)

2021年2月~『僕のヤバイ妻』(2016年4月期放送)

2021年2月~『大阪環状線 ひと駅ごとの愛物語 Part2』(2017年1月期放送)

2021年2月~『天体観測』(2002年7月期放送)

2021年2月~『幸せになる3つの買い物』(2013年6月期放送)

2021年2月~『ダブル・ミーニングー~Yes or No?』(2013年3月期放送)

2021年2月~『グータンヌーボ2』(2019年1月~)

2021年3月以降『ギルティ 悪魔と契約した女』(2010年10月期放送)

2021年3月以降『新ミナミの帝王』(2010~20年)

2021年3月以降『GTO』(1998年7月期放送)