SPEEDの未発表音源「Affection」の一部が特設サイトで公開された。

今年デビュー25周年を迎えるSPEEDは本日1月13日にボックスセット「SPEED MUSIC BOX -ALL THE MEMORIES-」をリリース。全86曲のオリジナル音源を網羅したCD8枚組、ハイレゾ化された音源を収録したBlu-ray Audio Disc2枚、1999年に開催されたライブ「Final Summer Dream Stage in 千葉マリンスタジアム」の映像を収めたBlu-ray Disc、未公開のオフショットから最新のビジュアルまでを掲載したフォトブック、伊秩弘将プロデューサーのロングインタビューを含む歌詞ブックが1つの作品にまとめられている。「Affection」はこのうちCDのDISC 8に収録されている。

また東京・タワーレコード新宿店、大阪・タワーレコード梅田大阪丸ビル店ではボックスセットのリリースを記念し、1月18日まで衣装展を開催中。ここではSPEEDが実際に着用した衣装が展示されている。