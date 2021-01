BTSのキャラクター「TinyTAN」とコラボしたAirPodsケースを販売 Hameeがスマホアクセブランド「iFace」から

Hameeは1月14日、スマートフォングッズのECサイト「Hamee」において、スマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」と、人気グループBTSのキャラクター「TinyTAN」のコラボレーション企画によるAirPodsケース「TinyTAN iFace Look in Clearケース」の販売を開始する。



「TinyTAN iFace Look in Clearケース」は、BTSのメンバーを元にしたキャラクター「TinyTAN」がデザインされたAirPods /AirPods Pro専用のクリアケース。スマホアクセサリーブランド「iFace」と「TinyTAN」とのコラボレーション商品第2弾として登場したもので、前面にメンバーのイラスト、裏面には「TinyTAN」のロゴがプリントされている。



衝撃を和らげる弾力のあるTPU素材を使用し、付属のカラビナでバッグやベルトループ、キーホルダーなどに簡単に取り付け可能。「iFace」の優れた耐衝撃性に加え、キャラクターの可愛さを存分に楽しめる製品となっている。



「TinyTAN iFace Look in Clearケース」全18種類がラインアップし、価格は1個2000円(税抜)。「Hamee 楽天市場店」「Hamee Amazon店」ほか、Hameeが運営するECサイトにて販売する。