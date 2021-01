SCANDAL、クリスマスイブに開催された「唯一の有観客ライブ」をリスナーと振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。新年最初となる1月11日(月・祝)の放送では、12月24日(木)に開催された有観客ライブ「SEASONS collaborated with NAKED」の感想メールを中心にお届けしていきました。HARUNA:今週は、2020年12月24日(木)におこなわれた、SCANDALの2020年最初で最後の有観客ライブ「SEASONS collaborated with NAKED」の感想メールを中心に、メールを紹介していきます。「先日の『SEASONS collaborated with NAKED』ライブ、お疲れ様でした! 1年振りにSCANDALの生ライブが観れて感激でした! 曲は12曲ほどでしたが、もっとSCANDALの曲を聴きたかったです。四季の映像の鮮明度も最高でした! LIVEが終わり、出口でアポロチョコレートがもらえるなんて、感激してしまいました!私とアポロとの出会いは、幼稚園のときに友達の家のおやつで出されたときで、富士山の形に似ていて、苺の味がして最高だったのを覚えています。今でもお菓子のなかではアポロが1番好きで、特に『おとなのチョイスのアポロ』が大好きです。私の行く先々、コンビニも、スーパーも、DAISOにも探し回ってもなくて、『おとなのチョイス』は口にすることはもうないのかなぁと思っていましたが、ココで出会えるなんて思ってもいませんでしたぁ~。今では、4歳の姪っ子もアポロが大好きです! いただいたアポロを一緒に楽しみました! 良いクリスマスプレゼントをありがとうございました!以前にお話をさせていただいた、『私の記念日』延長戦の回で、会社の業績悪化で写真スタジオを去ることになり、無職というお話をしましたが、やっと就職先が決まりました! 右も左も分からない建設関係です。写真は趣味で頑張ろうと思います。そんなアポロ好きの私に就職祝いとして、『アポロ ポーチ』のプレゼントをしていただければ幸いです。来年の『MANIA TOUR 2021 request』にも行きます! またメンバーの姿を早く観たいです!」(RN. まぁ〜くん35歳)TOMOMI:アポロとの思い出を語ったあたりで、アポロポーチ欲しいんやなって……。HARUNA:就職が決まったからね。RINA:そうやんな、お祝いとして……。MAMI:うん、プレゼント! おめでとうございます!「SCANDALの皆さん、あけましておめでとうございます。昨年末は素敵なクリスマスイブをありがとうございました。感想を書き出すと『Catch up』番組内に収まらなくなるので、「チームSCANDAL、NAKED.INCさん、最高!」とだけ、ここではお伝えしておきます。開演前、入場時のプレゼントは事前告知があったため、ルンルンしながら受け取りましたが、終演後に帰るときにも(まさか明治アポロさんから……!)プレゼントがあるとは思わず、嬉しくて翌日近くのお店で各種アポロを買い漁りました。こんなにいっぱい種類が出ていたんですね! 『SEASONS collaborated with NAKED』の思い出も相まって、アポロが私のなかで“エモいお菓子”になりました。アポロブームが到来しています。……そこでSCANDALの皆さんにお願いです。この各種アポロと一緒にアポロポーチの記念写真を撮りたいので、アポロポーチをお年玉がわりにいただけないでしょうか? いつも幸せをもらってばかりのRINAにおねだりするのは心苦しいので、今年は昨年よりもたくさんメールを送ろうと思います。ぜひお願いします」(RN. のんびりネックレスと黄色いダウン)RINA:何回もメールを送ってきてくれてるもんな。そしてめっちゃ気をつかいながら欲しいって……。MAMI:そうなのよ、ちょっとずつ迫ってくる感じがね。HARUNA:あげましょう、新年だし!「SCANDALの皆さん、こんばんは。いろんな思いを抱えて遠征した『SEASONS collaborated with NAKED』でしたが、「本当に行けてよかった!」と思える素敵な夜でした。僕は新潟の人間なので「あー、ツアーは4月だったなぁ」と思っていたら満開の桜(の映像)に泣きそうになり、今年行けなかった花火大会に(映像で)連れていってもらえたときは、ついに泣きました。後方席で観みていた僕たちには、サブステージのアコースティックパートのクリスマスプレゼントも!いつもはステージで楽しそうにパフォーマンスをしているメンバーばかり観ていますが、今回は演出に目を奪われました。「メンバーの皆さんはナマで(映像の演出を)観れないんだ、かわいそう」とか思っちゃったり。本当にいい夜でした。ありがとうございました! アポロもうれしかったです! さすが明治さん!「アポロポーチもください!」っておねだりします! 」(RN. たけまる)MAMI:たたみかけてきたね。RINA:もうストレートやったね。TOMOMI:いやあ、急カーブしてきた。RINA:あげます?MAMI:あげましょう!HARUNA:大盤振る舞い!「1224 SCANDAL、初参戦でした。本当にありがとうございました。ライブは下手から観ていたのですが、遠目からmmts(マミタス)が約ネバ(「約束のネバーランド」)のエマに見えて仕方がなかったです。これが伝えたくてメッセージしました。『MANIA TOUR 2021 request』ライブは厳しそうですが、大阪城ホールはチケットが取れれば意地でも行きたいと思います。こんな状況ですが、SCANDALのお陰で頑張れています! 本当にありがとうございます!追伸:“Simeji”でマミタスと打つとmmtsと変換予測が出てくるんですね。ティモでもTOMOMI、りなりーでもRINAですが、HARUNAはどうしたら出るんですか?」(RN. 剛力地蔵)MAMI:それで出るんや。一同:すごいねー。スタッフ:それ、なに?MAMI:「Simeji」ってアプリがあって、スマホのキーボードの背景を変えられるの。RINA:着せ替えみたいな。スタッフ:……。RINA:そのアプリに着せ替えて名前をいれたら、予測変換であだ名でも名前が出るようになっているっていう。MAMI:すごいね。HARUNA:私、なんで出ないんだろう……。RINA:なんやろうな。あだ名がないってことを知っていて、ハルナはHARUNAなんちゃう?TOMOMI:ひらがなで「はるな」って打ったら英語で「HARUNA」って出るんかな。HARUNA:それは出ると思う。うん、それでいいわ。MAMI:じゃあそれで。TOMOMI:あ、ポーチねだらんやん!RINA:ほんまや。TOMOMI:……要らんの?RINA:とりあえずこれを伝えたかったっていうね。TOMOMI:じゃあ、あげません……。RINA:また送ってきてください。MAMI:またおねだりしてください。* * *ということで、たくさんのライブ感想メールをありがとうございます。全部紹介できなくてすみません……。そして、大人気のアポロポーチ。明治さんの太っ腹な姿勢で作っていただいた番組オリジナルグッズ「アポロポーチ」プレゼントのおさらいです。① 1回の放送で「1個」というわけではございません!② とにかく「いいメール」をください! そしてそのときの空気に合ったタイミングで「あげちゃおう」「あげたい」となったら、即プレゼントします!……決まりがあるようでないんです。「めったに出しませんよ」的なムードも出したり出さなかったりですが、そんなところも含めて一緒に楽しんでいただければと思っております。「いいメール」というのは、「あなたにしか体験できないこと」や「あなただけの視点」に満ち溢れた、思わず読ませていただく側が「おー!」「えー!?」と驚いたり感心しちゃうメールのことです。皆さんのメールで「Catch up」は作られています。この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/audee/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056